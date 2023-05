Adriel pede desculpas ao torcedor, mas seguirá na reserva do Grêmio

Após ter sido afastado do time pelo técnico Renato Portaluppi por não respeitar a cartilha determinada pelo Grêmio, publicado um vídeo super produzido em suas redes sociais contando sua trajetória no futebol e ser vaiado na Arena depois do jogo com o ABC-RN, pela Copa do Brasil, o goleiro Adriel resolveu postar um texto pedindo desculpas diretamente para o torcedor tricolor.

Nesta semana, os dirigentes do clube deram o assunto por encerrado, além do presidente Alberto Guerra ter assumido à frente da polêmica envolvendo o atleta, comissão técnica e a torcida, que acabou xingando o camisa 1. Como seu novo empresário ainda não é oficialmente seu representante, o papo do mandatário tricolor foi direito e reto com Adriel.

Através dos stories de seu Instagram, o camisa 1 publicou a seguinte mensagem:

"Fala, torcedores Gremistas.

Venho aqui pedir desculpas por todo o transtorno, quero pedir desculpas por meus erros. Foi um momento bem complicado para minha cabeça, peço que vocês me deem a oportunidade de virar esse jogo com o apoio de todos. Nova página. Daqui pra frente será só alegria. Deixar bem claro que algumas coisas ditas não foram na intenção de machucar ninguém. Pedir desculpas aos meus companheiros e assumir meu erro. Jamais quero ir contra a instituição Grêmio. Sou o que sou graças ao Grêmio.

Novamente, peço desculpas a todos. Quero conquistar a confiança de todos, vamos juntos."

Mesmo com o pedido de desculpas, Gabriel Grando é, momentaneamente, o novo titular do gol gremista. Dessa forma, Adriel precisará reconquistar a confiança e o seu lugar na equipe para a sequência da temporada.