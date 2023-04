Após suspensão de Adriel, Portaluppi é acusado de perseguição a jogadores do Grêmio

O goleiro Adriel, de 22 anos, segue sendo a polêmica neste início de semana no Grêmio. O camisa 1 foi colocado no banco de reservas na derrota para o Cruzeiro, no sábado, e Gabriel Grando assumiu a titularidade. Nesta segunda-feira (24), Adriel treinou com o time sub-20.

Durante a partida, as informações foram sendo apuradas e se descobriu que o jovem goleiro teria sido afastado por indisciplina. Além disso, o técnico Renato Portaluppi revelou problemas relacionados com o empresário do jogador, Pablo Bueno, que também assessora Ferreira e tem longo histórico de conflitos com o clube. O treinador foi bastante direto e direcionou sua fala para o representante do atleta.

"Fiquem calados e cuidem dos seus jogadores. Se o empresário acha que estamos atrapalhando qualquer jogador dentro do clube, as portas estão abertas", disparou. O questionamento foi relacionado à suspensão do goleiro titular da equipe, o que causaria dificuldades para o próprio time.

A decisão se baseou em uma série de repetidos erros por parte de Adriel, segundo o clube. As informações dão conta de que o ele não seguiu regras básicas da cartilha do Grêmio, como evitar o uso de celular durante os treinos, fazer as refeições com os colegas de equipe, evitar atrasos e não participar de entrevistas sem autorização do clube. Adriel recebe um salário de R$ 50 mil e tem contrato com o Tricolor até dezembro de 2024.

Não bastasse a crise criada em relação ao goleiro, um influenciador gremista acusou Portaluppi de estar perseguindo Adriel por não assinar com o empresário do treinador. A afirmativa criou uma narrativa que foi espalhada pelas redes sociais. Nesta segunda-feira (24), Portaluppi respondeu ao boato em seu Instagram. "As pessoas acham que podem falar o que querem e que não existirá nenhuma consequência. Mas não é bem assim que funciona. O que vem sendo dito sobre mim no caso envolvendo o goleiro Adriel são inverdades para tentar desvirtuar o foco do real problema. Não influencio qualquer jogador, apenas tento mostrar o que eu entendo ser o melhor caminho, sem indicar A, B ou C. Quero sempre o bem do clube e dos profissionais que aqui estão. Quanto ao que certas pessoas estão dizendo, será resolvido dentro dos âmbitos da lei".

Dentro de campo, o time segue a preparação para o duelo de volta com o ABC-RN, nesta quinta-feira (27). O Tricolor venceu o jogo de ida, em Natal, por 2 a 0.