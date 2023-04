Grêmio fecha acordo com patrocinador para ter voos fretados

O Grêmio fechou um acordo com o empresário gremista e apoiador Celso Rigo. Com isso, a delegação terá voos fretados custeados pelo patrocinador e, em troca, o clube fará entregas comerciais e ações de marketing com os produtos oferecidos pela empresa. Com o planejamento, a direção tricolor garante mais segurança e conforto ao grupo de atletas e à comissão técnica. LEIA MAIS: Após duelo na segunda divisão, Grêmio e Cruzeiro voltam a se encontrar na Série AO voo fretado para Natal, onde o Tricolor enfrentou o ABC-RN, custou R$ 800 mil. Para enfrentar o Cruzeiro no Estádio Independência, o transporte aéreo da deleção custará R$ 240 mil. Os outros voos programados já acertados com o apoiador são para a cidade de Cuiabá, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, e depois para o Nordeste pelas 6ª e 13ª rodadas, contra Fortaleza e Bahia respectivamente.