Após duelo na segunda divisão, Grêmio e Cruzeiro voltam a se encontrar na Série A

O Grêmio viaja a Minas Gerais para enfrentar o Cruzeiro, às 21h deste sábado, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Estádio Independência, o Tricolor vai em busca da segunda vitória na competição, enquanto o Cabuloso pretende recuperar os pontos perdidos para o Corinthians na estreia. Na Série B, o Cruzeiro foi superior ao Imortal nos duelos, e conquistou uma vitória por 1 a 0 e um empate em 2 a 2.

LEIA MAIS: Número de lesionados preocupa Portaluppi no Grêmio

Com o departamento médico lotado, o técnico Renato Portaluppi terá de improvisar algumas posições nessa rodada do Nacional. Sem a maioria dos meio-campistas, o time terá uma meia cancha modificada. Pelo lado positivo, o meia Nathan está em ascensão e deve ser titular contra a Raposa. Lucas Silva está recuperado das dores no joelho e também deve atuar no sábado.

O grupo ainda precisa evitar mais lesões, pois tem enfrentamento contra o ABC-RN na próxima semana. Em relação aos atletas afastados, Fábio, Cuiabano, Gustavo Martins e Pepê realizaram trabalhos com bola, nesta quarta-feira. Corridas leves ao redor do gramado e toques curtos de bola foram vistos no CT Luiz Carvalho.

Enquanto isso, o Cruzeiro vive um clima conturbado. O afastamento do time do Mineirão é um dos motivos, já que a diretoria rompeu conversas com a Minas Arena após um desentendimento. Agora, após negociação com o América-MG, o clube de Ronaldo mandará suas partidas no Independência em 2023. O desacordo ocorreu porque o Cruzeiro desejava uma fatia maior dos rendimentos dos jogos no Mineirão, mas a gestora negou as propostas. Agora, a diretoria procura maneiras de chegar a um acordo e voltar ao estádio.

Para a partida, Portaluppi deve contar com Adriel sob a meta. O goleiro da base fez um bom Gauchão e conquistou a confiança dos gremistas. Diogo Barbosa e João Pedro são esperados nas laterais. A zaga tem Kannemann e Bruno Alves, dupla que vem sendo efetiva na temporada. O time completou a marca de 12 jogos sem sofrer gols. Além de compartilhar o posto de time menos vazado na temporada, o Grêmio tomou apenas 10 gols em 20 jogos, em 2023. O meio de campo, setor mais afetado pelas lesões, poderá ser composto por Lucas Silva, Nathan e Cristaldo, com um esquema equilibrado de armação. O ataque terá Bitello e Vina abertos pelas pontas e Luis Suárez centralizado.

Por fim, o Grêmio vendeu o atacante Wesley Pomba para o Coritiba. Vice-campeão gaúcho pelo Caxias, o jogador de 20 anos assinará um contrato de três anos com o Coxa. O Tricolor mantém percentual dos direitos em futura venda.