Grêmio tem 50% de aproveitamento em cobranças de pênaltis na temporada

O Grêmio venceu o Santos por 1 a 0, no domingo, no Estádio Alfredo Jaconi, na estreia do Campeonato Brasileiro. A partida que colocou o Tricolor na nona colocação da competição, entretanto, apontou diversos problemas na equipe. O primeiro deles reforçou a dificuldade com cobrança de penalidades. O que era uma das especialidades do clube em 2022, tornou-se problema neste ano. A temporada recém iniciou e o Tricolor teve 12 pênaltis anotados a seu favor e marcou apenas seis, ou seja, teve 50% de aproveitamento na marca da cal.

Das seis cobranças perdidas, Suárez foi quem mais desperdiçou - foram três erros em quatro oportunidades. Quando atuava pelo Barcelona, Luisito perdeu apenas dois dos 14 que cobrou em seis anos. Até mesmo o lateral-esquerdo Reinaldo, que tem cerca de 96% de aproveitamento na carreira, já errou com a camisa celeste. No total, são três erros do uruguaio, um de Diego Souza, um de Reinaldo e um de Galdino. Além do baixo aproveitamento de chances durante a partida, o técnico Renato Portaluppi agora precisa se preocupar com a conversão de pênaltis.

O segundo problema tem relação com a quantidade de lesões na temporada. A mais recente é o volante Villasanti que sofreu uma batida no rosto após dividir de cabeça e ser atingido na têmpora pelo companheiro Kannemann. O zagueiro entrou com muita força e acabou cabeceando o paraguaio, que foi ao chão. Ele retornou para o jogo, mas, ao carregar a bola, acabou perdendo o equilíbrio sozinho e caindo. O jogador teve fratura no maxilar e na maçã do rosto e passará por cirurgia nesta quarta-feira.

Já são 11 baixas gremistas por lesão no Grêmio desde o começo da pré-temporada. Entre os atletas entregues ao departamento médico estão: Geromel, Fábio, Pepê, Diego Souza, Ferreira, Gustavo Martins, Reinaldo, Lucas Silva, Carballo e Villasanti.

Por fim, o ponteiro Gabriel Silva foi emprestado ao Coritiba. O atacante de 20 anos assina contrato até o fim de 2023 com opção de compra. Gabriel vinha recebendo poucas oportunidades com Portaluppi e acabou não dando a resposta esperada, perdendo a vaga para Zinho.