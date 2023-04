Número de lesionados preocupa Portaluppi no Grêmio

O Grêmio confirmou a lesão facial do volante Villasanti, que saiu desorientado do jogo contra o Santos, no domingo. Com essa baixa, o Tricolor chegou a 12 jogadores entregues ao departamento médico (DM) e tem mais de uma equipe indisponível para uso do treinador Renato Portaluppi.

Os lesionados são Villasanti (fratura facial), Fábio e Ferreira (coxa esquerda), Cuiabano (coxa esquerda e joelho direito), Carballo (suspeita de pubalgia), Diego Souza, Reinaldo, Gustavo Martins e Jhonata Robert (joelho esquerdo), Rodrigo Ferreira (joelho direito). A lista ainda tem o volante Pepê, com problemas na coxa esquerda, e Geromel, que se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo, mas ambos estão em fase final de recuperação e devem voltar nos próximos 10 dias.

O problema com lesões não é novidade no bairro Humaitá. Há dois anos, o clube sofre com a perda de importantes jogadores em momentos críticos da temporada. A dupla de zaga Geromel e Kannemann é a representatividade disso, pois quase não jogaram juntos em 2021, ano do rebaixamento do clube à Série B, e teve dificuldades em 2022, ano em que Geromel ficou fora por três meses e Kannemann jogou o Brasileirão com o quadril machucado.

Além disso, o ponta Ferreira vem de uma série de lesões. Após se recuperar de um problema na coxa sofrida em agosto do ano passado, o camisa 10 teve uma distensão de grau 3 no mesmo lugar, contra o Ypiranga, e ficará um ano longe dos gramados. Seu substituto, Jhonata Robert também sofreu uma lesão na sequência.

Agora, na remontagem do time, Portaluppi precisará mudar os planos e jogar com muitos guris da base. Ronald e Zinho vêm sendo incorporados ao grupo profissional, justamente para cumprir a função dos atletas parados no DM. Como pontos positivos, há a presença do meio-campista Nathan, que entrou bem contra o Santos e há possibilidade de escalar de Lucas Silva. O volante sentiu dores no joelho, mas não não foi constatada lesão e o jogador segue à disposição.

A situação do lateral-direito João Pedro segue sem detalhes. O jogador teria dado sinais de lombalgia, mas não há nada confirmado por parte do clube. Ele passa por nova bateria de exames para ter uma resposta definitiva.