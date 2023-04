CBF avalia positivamente a arbitragem no início do Brasileirão

O presidente da comissão de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Wilson Seneme, considerou "bastante positiva" a atuação da arbitragem na primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2023. Análise considera as novas orientações passadas aos árbitros, como uma tolerância menor às reclamações de jogadores e técnicos durante as partidas.



"Entendemos que foi uma rodada bastante positiva. Queria fazer, de maneira geral, um elogio aos clubes. Na maioria das situações, vimos um ambiente onde havia a preocupação de proteger o futebol, de proteção ao jogo. Fica a mensagem de felicidade pelo desempenho dos árbitros e dos clubes", disse Seneme.



Controle do jogo: "Acredito que o aspecto disciplinar foi o ponto mais alto, positivamente, na minha visão, em relação aos árbitros. Esse aspecto é muito importante para o jogo. Se o árbitro tem o jogo controlado, é benefício para todo mundo. Os jogadores se concentram no jogo e ele se torna mais bonito".

Absorção da ideia: "Dessa maneira, entendemos que os clubes entenderam, de forma geral. Alguns pequenos detalhes têm que ser corrigidos, tanto dos árbitros quanto dos clubes. Por isso que é dinâmico, é esporte. A gente espera que na segunda rodada possa ser ainda melhor".



De onde as ordens vieram: "São orientações da Fifa. Não estamos criando algo da CBF. Estivemos em um seminário em Madri. A gente traz essa informação. As palestras que fizemos foi para prevenir os clubes a respeito da atuação mais rigorosa que os árbitros vão ter. Os clubes podem orientar seus jogadores para evitar situações de indisciplina".



Contato com os clubes: "Eventualmente os clubes que não tiveram oportunidade, talvez por oportunidade ou logística, de participar das palestras, estamos à disposição, mesmo que ao longo do campeonato".



Mais acréscimos: "Os acréscimos dessa rodada demonstraram uma justiça maior para o jogo. Quem paga ingresso ou assiste pela TV quer ver o retorno do futebol. Esses acréscimos estão no caminho correto, os árbitros vão seguir nele para termos maior tempo de bola em jogo".