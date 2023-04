Portaluppi explica afastamento do goleiro Adriel, do Grêmio

Com uma atuação bem abaixo do futebol apresentado em outras partidas, o Grêmio acabou derrotado pelo Cruzeiro por 1 a 0, na noite de sábado, no Estádio Independência. Sem seis titulares lesionados, o time do técnico Renato Portaluppi fez uma partida pobre contra a Raposa e perdeu com um gol de Bruno Rodrigues.

LEIA MAIS: Grêmio fecha acordo com patrocinador para ter voos fretados



A grande novidade na escalação foi o retorno do goleiro Gabriel Grando à titularidade da meta tricolor. Adriel, goleiro da base de 22 anos, foi afastado como punição por repetidos atos de indisciplina. Além disso, o camisa 1 deu uma entrevista sem autorização do clube, onde explicava o funcionamento da tática defensiva da bola aérea da equipe.

Portaluppi foi direto em suas declarações sobre o caso na coletiva pós-jogo. "Uma consequência das coisas que ele (Adriel) não vem fazendo. O clube tem uma cartilha e todo mundo tem que fazer aquilo ali. Já conversei com ele, ele tem que escutar quem quer o bem dele. Pessoas lá fora acham que vão comandar o jogador, mas não vão. O Grêmio tem comando. Estou mandando recado para esses empresários. Fiquem calados e cuidem dos seus jogadores. Se começarem a prometer coisas para os atletas lá fora, o único prejudicado será o jogador. Se o empresário acha que estamos atrapalhando qualquer jogador dentro do clube, as portas estão abertas", bradou.

LEIA TAMBÉM: Caso de manipulação na Série A terá interrogatórios e análise de aparelhos



Dentro das quatro linhas, a estreia de Nathan como titular não empolgou, e Lucas Silva auxiliou o time com o básico. A equipe se portou de forma desorganizada, dando espaços para o ataque do time mineiro. Após muitas chances desperdiçadas pelo centroavante Gilberto e algumas grandes defesas de Grando, aos 18 minutos da etapa final, Bilu cruzou em escanteio, a bola caiu perfeitamente no pé de Bruno Rodrigues. O atacante abateu de primeira contra a grama, a bola quicou e encobriu o goleiro gremista. Agora, o Tricolor volta o foco para a Copa do Brasil. Na próxima quinta-feira, a equipe recebe o ABC-RN. No jogo de ida, vitória gremista por 2 a 0.