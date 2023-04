"Adriel terá que aguardar nova oportunidade", diz Portaluppi, sobre o goleiro afastado no Grêmio

O técnico Renato Portaluppi deu um ponto final no caso Adriel, em coletiva nesta terça-feira (25). Em um clima menos tenso que o da entrevista concedida no sábado em Minas Gerais, o treinador confirmou que o goleiro reconheceu seu erro e terá que aguardar 'uma nova oportunidade', sem definir quando o atleta retornará ao time. O técnico informou ainda que as punições por indisciplina são comuns e aplicadas em diversas empresas, assim como no clube.

Ao ser questionado se a decisão tomada pelo departamento de futebol era motivada pelo fato do empresário Pablo Bueno estar cuidando da carreira do goleiro, Portaluppi foi bastante direto na resposta. "Eu nem sei quem é esse sujeito. Não falo com empresários. Falaram besteira, que eu tinha colocado o meu empresário para tratar do caso. Eu não preciso disso. Ou param de falar besteira, ou vamos nos entender na Justiça. O Papa pode ser representante do Adriel que não vai fazer diferença nenhuma. O que eu quero é que o jogador cumpra com suas obrigações".

Após a derrota para o Cruzeiro, em Minas Gerais, o comandante da equipe afirmou que a fila anda ao tratar sobre os goleiros. Ele também falou sobre a possibilidade de Adriel retornar à titularidade. "Ele recebeu as oportunidades, foi bem e eu mantive. Ele pisou na bola. Entrou o Chapecó, foi bem e vai ser mantido. Falei com o Adriel, ele continua trabalhando e daqui a pouco aparece oportunidade", contou.

Por fim, Portaluppi contou qual foi a discussão interna em relação aos empresários de Adriel. "Ele tem direito a assinar com quem quer que seja. Pelo que sei, ele tem três ou quatro empresários. Como que vai ficar a cabeça daqui há um mês quando acaba o contrato com o empresário do Rio de Janeiro. Essa é nossa preocupação. A gente quer o jogador com a cabeça boa para trabalhar".

Enquanto isso, a equipe segue os treinos para a partida com o ABC-RN, nesta quinta-feira, às 21h30min, na Arena. No primeiro jogo, o Tricolor venceu o time potiguar por 2 a 0. Entre os lesionados, os volantes Pepê e Carballo são os mais próximos da recuperação, mas ainda ficam de fora do confronto. A tendência é que eles possam ficar à disposição para o jogo com o Cuiabá, domingo, pelo Campeonato Brasileiro.