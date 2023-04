Em sete meses, Portaluppi cria boas expectativas para o Grêmio em 2023

Grêmio e Renato Portaluppi têm uma relação mágica e rara no futebol brasileiro. Após setes meses, no retorno que marca sua quarta passagem pelo clube, o treinador se juntou a 12 reforços da gestão Alberto Guerra, conquistou o hexacampeonato gaúcho e reascendeu o espírito adormecido do torcedor. Ao todo, são 13 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota nesta temporada, além do título da Recopa Gaúcha e da marca de 95.300 sócios.

Portaluppi demonstrou ainda uma capacidade de trabalhar com jogadores estrangeiros e alterar suas táticas, já que o Grêmio tem carência de ponteiros. Ferreira novamente faltou quando o time precisava de sua presença. O camisa 10 sofreu uma lesão muscular de grau três contra o Ypiranga e vem recebendo críticas por ter um salário elevado e estar sempre machucado. Por isso, o novo estilo de jogo foi testado com meias-atacantes atuando pelas pontas. Vina e Bitello se tornaram os titulares das alas e vêm demonstrando muita qualidade.

Além disso, o treinador mostrou que sabe trabalhar com os estrangeiros, contrariando os boatos. Ele conseguiu dar funções importantes para Cristaldo, Carballo e Suárez, fazendo com que os gringos rendessem no time. Cristaldo acumula 13 jogos, três gols e seis assistências, tornando-se o cérebro da equipe. Luisito, com 11 gols em 15 jogos, além de goleador, tornou-se um dos líderes no vestiário.

Outros atletas importantes são Zinho e João Pedro. Ambos demonstram qualidade nas atuações e agradaram. Outra grata surpresa foi o goleiro Adriel. Vindo da base, o atleta de 22 assumiu a titularidade, pegou dois pênaltis na semifinal do Estadual e foi importantíssimo para a conquista do título estadual.

Nesta segunda-feira, a direção anunciou mais um reforço para Portaluppi: o meio-campista Nathan, ex-Atlético-MG. O atleta de 27 anos chega para ser uma opção para a meia cancha e disputar lugar com Cristaldo e Vina. Ele assina com o Tricolor até 2026. A apresentação ocorre nesta terça junto com o atacante André Henrique, do Hercílio Luz, de Santa Catarina.

A reapresentação do elenco acontece na manhã desta terça, quando Portaluppi inicia a preparação para a partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, contra o ABC-RN, na quinta-feira, às 21h30min, em Natal.