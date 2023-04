Grêmio anuncia o meio-campista Nathan, ex-Atlético-MG

O Grêmio anunciou, nesta segunda-feira (10), a contratação do meio-campista Nathan, ex-Atlético Mineiro. O atleta de 27 anos e 1,77 metros chega para ser uma opção para a meia cancha de Renato e disputar lugar com Pepê, Cristaldo e Vina. Nathan assinou um contrato até 2026 com o Tricolor, que comprará 50% dos direitos do jogador. Ele é o 13º reforço do time na temporada. A apresentação será nesta terça-feira (11).

Nathan foi revelado pelo Athletico- PR, teve passagens por Chelsea (ING), Viesse (HOL), Amiens (FRA), Belenenses (POR), Atlético Mineiro (BRA) e Fluminense (BRA). Ele é um meio-campista de construção, bom em passes curtos e que marca poucos gols. Na bagagem, Nathan tem dois títulos mineiros, um Brasileirão e uma Copa do Brasil. Ultimamente, era reserva no Galo.

Nathan já não tinha espaço no time de Coudet, e havia atuado apenas 45 minutos em 2023. Logo que as tratativas avançaram, o meia postou uma foto de sua infância nas redes sociais. A figura trazia Nathan jovem com uma camisa do Grêmio.