Grêmio torna-se hexacampeão do Gauchão pela terceira vez na história

O Grêmio conquistou seu sexto campeonato gaúcho seguido no último sábado (8). A vitória veio sobre o Caxias e pelos pés do uruguaio Luiz Suárez, que marcou o único gol, de pênalti. O hexacampeonato foi alcançado nas competições entre 2018 e 2023, e a conquista deste ano aproximou o Tricolor do Inter em termos de taças. São 45 títulos para o Colorado, contra 42 para os gremistas. Nos últimos dez anos, porém, a vantagem é gremista (ver tabela).



Foi em 1945 a primeira vez que o hexacampeonato foi conquistado no Gauchão, justamente pelo maior rival do Grêmio, que assim marcava seu nome na história do futebol gaúcho. O feito foi repetido pelo Tricolor na campanha de 1962 a 1968, mas logo foi batido pelo recorde de conquistas consecutivas, o octacampeonato do Inter (1969-1976). Até hoje a marca não foi repetida. Na sequência, o Tricolor conquistou mais um hexacampeonato, de 1985 a 1990. O Colorado também obteve seis títulos no período de 2011 a 2016, e, por fim, o Imortal com a atual sequência (2018-2023), que pode ser expandida nas próximas temporadas.

Além dos times de maior expressão, o Guarany de Bagé é o maior vencedor do Gauchão, ostentando duas taças (1920 e 1938). Logo atrás vêm clubes como Juventude, Caxias e Novo Hamburgo, todos com um título do Estadual.



Outro com bons motivos para celebrar a conquista de sábado de forma especial é Renato Portaluppi. Ele chegou aos 700 jogos pelo Grêmio, somando passagens como atleta e como jogador. Ele recebeu um presente especial do presidente Alberto Guerra celebrando o feito. Além disso, a decisão representou a 16ª final do treinador com o clube, das quais ele conquistou a vitória em onze oportunidades. Em média, Renato disputou uma taça a cada 44 jogos como profissional do Tricolor.

Os últimos dez vencedores do Gauchão

2023 Grêmio (vice Caxias)



2022 Grêmio (vice Ypiranga)



2021 Grêmio (vice Inter)



2020 Grêmio (vice Caxias)



2019 Grêmio (vice Inter)



2018 Grêmio (vice Brasil-Pel)



2017 Novo Hamburgo (vice Inter)



2016 Inter (vice Juventude)



2015 Inter (vice Grêmio)



2014 Inter (vice Grêmio)