Grêmio vence o Caxias e conquista o hexacampeonato gaúcho

Jaire Filho

Pelo sexto ano seguido, o Grêmio manda no futebol gaúcho. Após o empate em 1 a 1 no jogo de ida, em Caxias do Sul, o Tricolor bateu o Caxias por 1 a 0 na tarde deste sábado (8), na Arena, e mantém a sequência de vitórias desde 2018, quando desenvolveu uma dominância no estadual. A conquista contou com um estádio cheio - 51.556 torcedores, o recorde do estádio na temporada - para celebrar o gol do Luíz Suárez e a conquista.A partida começou com muita intensidade de marcação. O Grêmio buscava abrir o placar cedo e o Caxias tentava impedir o adversário de jogar. Renato escolheu entrar com o zagueiro Kannemann, que fez bons lances ao começar as jogadas do campo defensivo. O Caxias marcava muito forte e fazia faltas para impedir os avanços do Grêmio. Em um jogo apertado, aos 17 minutos, após erro da defesa do Caxias, Suárez recebeu sozinho dentro da área. O centroavante bateu de bico e acertou a trave. Portaluppi enlouqueceu com o erro do uruguaio.