Caxias e Grêmio empatam em 1 a 1 no primeiro duelo das finais do Gauchão

Tudo igual na primeira partida das finais do Campeonato Gaúcho. Neste sábado (1), o Caxias recebeu o Grêmio na Serra, saiu na frente do placar, cedeu o empate, ficou com um a menos durante quase todo segundo tempo, mas segurou o 1 a 1 até o final. Quase 16 mil pessoas presenciaram uma partida movimentada, com chances para os dois lados. A igualdade no marcador deixou tudo em aberto, sem vantagem para nenhuma das equipes e o título será definido no próximo sábado (8) na Arena. Em caso de um novo empate, o campeão será conhecido nos pênaltis.

A promessa do técnico Thiago Carvalho, após confirmar a vaga nas finais, de que o Caxias jogaria para vencer no Centenário se confirmou. Mesmo com os seis desfalques, a equipe da Serra não se retrancou e buscou o ataque o tempo todo. Prova disso que logo aos sete minutos, após uma falha da defesa gremista, Marlon avançou pelo lado esquerdo, entrou na área e bateu na saída de Adriel para abrir o marcador.

Atrás do placar, o Grêmio passou a ficar mais com a bola, enquanto que os donos da casa passaram a apostar nos contra-ataques. No principal deles, aos 36, Peninha aproveitou uma saída de bola equivocada do Tricolor, mas pegou muito embaixo da bola, mandando longe do gol de Adriel.

Embora tivesse o controle das ações, os visitantes não criavam situação efetivamente perigosas ao gol de Bruno Ferreira. Aos 37, o Tricolor teve uma chance tripla de chegar à igualdade: Lucas Silva chutou forte de fora da área, a bola desviou no caminho, mas o goleiro do Caxias conseguiu fazer a defesa com o pé. No rebote, Bitello chutou para o meio da área e Suárez mandou para o gol, mas Bruno Ferreira, mais uma vez, salvou, tocando para a linha de fundo.

Se com a bola rolando estava difícil, os comandados de Renato Portaluppi chegaram ao empate na bola parada. Após uma sequência de escanteios, no último, aos 47, Cristaldo cobrou aberto, Bruno Uvini tocou de cabeça para o meio e Vina desviou para o fundo das redes. Um banho de água fria na torcida grená e um alívio para o torcedor gremista.

A etapa final começou com o Caxias tendo um jogador expulso com apenas cinco minutos. O meio-campista Moacir fez uma falta dura em Villasanti e recebeu o cartão amarelo. O VAR entrou em ação e chamou o juiz Anderson Daronco. Depois de revisar o lance, ele anulou o amarelo e expulsou o camisa 8 grená.

Na mesma hora, o técnico Thiago Carvalho chamou dois jogadores defensivos e retrancou o Caxias, mudando o esquema. E o cenário da partida passou a ter um Grêmio atrás do gol da virada e a equipe da Serra apenas se defendendo. Aos dez minutos, Vina pegou de primeira e quase marcou. Só que o homem a mais do lado gremista não se transformou em chances de gol.

O técnico Renato Portaluppi demorou a mexer, mas quando promoveu as entradas de Zinho e Gustavinho deu mais velocidade ao ataque gremista. Aos 40, quatro minutos após as trocas, Lucas Silva soltou a bomba de fora da área e Bruno Ferreira fez a defesa parcial. No rebote, Suárez finalizou, mas o goleiro fechou à frente do uruguaio e mandou para escanteio.

Já nos acréscimos, o Tricolor perdeu a chance de sair da Serra com a vantagem. Luisito descolou bom cruzamento no meio da área do Caxias, mas Vina chegou cabeceando para fora. No final, o empate pareceu justo diante do que o Tricolor conseguiu criar com um homem a mais desde os cinco minutos do segundo tempo e do que a equipe da Serra conseguiu se defender.



Caxias 1 Bruno Ferreira; Marcelo, Dirceu, Fernando e Dudu Mandai; Marlon, Moacir, Diego Rosa (Ricardo Lima), Peninha (Adriel) e Jean Dias (Yago Taborda); Eron (Marcão). Técnico: Thiago Carvalho.

Grêmio 1 Adriel; João Pedro (Galdino), Bruno Alves, Bruno Uvini e Reinaldo; Lucas Silva, Villasanti (Gustavinho), Vina, Cristaldo (Zinho) e Bitello; Luis Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Árbitro: Anderson Daronco.