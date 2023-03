Caxias e Grêmio começam decisão do Gauchão

Mais uma vez uma equipe do Interior chega na final do Campeonato Gaúcho. O Caxias tenta repetir o time comandado por Tite em 2000 e conquistar seu segundo título estadual na história. Para isso, a equipe grená precisa superar o favorito Grêmio. O primeiro capítulo dessa decisão será neste sábado, às 16h30min, no Estádio Centenário. A expectativa é de casa cheia, com cerca de 12 mil pessoas nas arquibancadas.

Na beira do gramado, o duelo coloca frente a frente dois técnicos estrategistas. O experiente e vitorioso Renato Portaluppi vai em busca do quarto título gaúcho. Ele já venceu em 2018, 2019 e 2020. Já o jovem Thiago Carvalho, de apenas 34 anos, está próximo de fechar um ano no comando do Caxias. A equipe da Serra foi buscá-lo após ele levar o Aparecidense-GO para a 3ª divisão nacional.

Do lado gremista, Portaluppi tem retornos importantes depois de passar pelo Ypiranga, na semifinal, com uma equipe repleta de desfalques. A dúvida para o primeiro jogo das finais é Kannemann. Após treinar na segunda-feira com os companheiros, o argentino ficou de fora das atividades do resto da semana por desgaste físico. Como os últimos trabalhos são com portões fechados, o zagueiro pode aparecer entre os titulares. Caso ele não atue, Bruno Uvini seguirá formando dupla ao lado de Bruno Alves.

No meio-campo, Villasanti e Carballo retornaram de suas seleções, já treinaram com o elenco e vão a campo neste sábado. Cristaldo, que atuou alguns minutos na etapa final na vitória por pênaltis sobre o Canarinho, deve jogar também. Uma provável escalação gremista no Centenário tem Adriel; João Pedro, Bruno Alves, Bruno Uvini (Kannemann) e Reinaldo; Villasanti, Carballo, Bitello, Cristaldo e Vina; Suárez.

Os donos da casa terão, ao todo, seis desfalques para o jogo de ida. Depois da briga generalizada no Beira-Rio, os volantes Vini Guedes e Marciel foram expulsos e estão suspensos. Outros três atletas pertencem ao Grêmio e não podem atuar por questões contratuais: o volante Pedro Cuiabá e os atacantes Wesley Pomba e Ronald. Já o atacante Bustamante, fora dos planos e com contrato até o fim do Gauchão, antecipou sua saída.

Dessa forma, Thiago Carvalho não tem muito mistério a fazer para escalar a equipe dentro das opções à disposição. O Caxias deve ir a campo com Bruno Ferreira; Marcelo, Dirceu, Fernando e Dudu Mandai; Moacir, Marlon e Peninha; Diego Rosa, Eron e Jean Dias.

Além da expectativa das finais do Gauchão, a direção do Grêmio está perto de confirmar a saída de Thiago Santos. O volante, rejeitado pelo torcedor, pode parar no Fluminense de Fernando Diniz. Inclusive, o treinador já teria conversado com o jogador por telefone. Com a ideia de diminuir a folha de pagamento, a diretoria não está fazendo nenhum esforço para barrar a saída do atleta. O negócio é tratado como encaminhado e Thiago Santos deve assinar com os cariocas até 2024.