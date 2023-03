Grêmio: Ferreira e Diego Souza estão fora das finais do Campeonato Gaúcho

confronto de sábado (25) passado contra o Ypiranga O que já era esperado desde ofoi confirmado nesta segunda-feira. O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio, em boletim médico divulgado no site oficial do clube, informou que Ferreira sofreu uma distensão grau III no músculo adutor da coxa esquerda. Outro que teve lesão confirmada foi Diego Souza - ele rompeu o menisco medial do joelho esquerdo e será submetido a uma artroscopia para reparar a lesão.

O caso de Ferreirinha é mais preocupante já que o jogador vem sofrendo há algum tempo com seguidos afastamentos por conta de lesões. Com isso, ele não consegue ter sequência de jogos, ficando de fora de momentos importantes do clube. Desta vez, o camisa 10 desfalcará o Tricolor das finais do Campeonato Gaúcho, que serão disputadas nos próximos dois sábados, dias 1º e 8 de abril.

Já em relação a Diego Souza, a lesão pode significar a aposentadoria antecipada, uma vez que seu contrato com o Grêmio vai até o final de junho. Como a recuperação da artroscopia pode levar mais de dois meses, a partida diante do Ypiranga pode ter marcado sua despedida do futebol. O jogador de 37 anos sofreu a lesão ao cobrar o pênalti no sábado. O procedimento será realizado na noite desta terça-feira.

Ainda nesta segunda, o clube informou que quitou a dívida com o Cerro Porteño, do Paraguai, que tinha em aberto pela compra do volante Villasanti. No último sábado, o clube foi informado pela Fifa que estava impedido fazer novas contratações. Com o pagamento, nos próximos dias o valor será dado baixa junto à entidade e o clube voltará a exercer transações.

Somando os valores da dívida, as taxas da Fifa, mais juros, o Tricolor desembolsou cerca de R$ 5 milhões. Como não possuía esse valor em conta, a direção precisou recorrer a um empréstimo bancário. O débito era de US$ 825 mil, mais 5% em relação ao processo administrativo, e US$ 41,5 mil de custas judiciais.

Como o Grêmio pretende ir ao mercado se reforçar para o início do Brasileiro, a quitação do débito com os paraguaios era imprescindível. Agora, resta esperar os trâmites burocráticos e que o clube de Assunção envie à Fifa o recibo, comprovando o pagamento.

Dentro das quatro linhas, nesta segunda, Cristaldo realizou um trabalho físico, sem bola, no CT Luiz Carvalho. Já Kannemann treinou com o grupo. Ele está de volta após cumprir suspensão.

A dúvida para o primeiro jogo das finais é o uruguaio Carballo. Como ele atua nesta terça-feira, em Seul, pela seleção nacional, sua chegada em Porto Alegre está prevista apenas para a quinta-feira. Ele treina na sexta e já viaja com o elenco para Caxias do Sul.