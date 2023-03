Com presença de Rayssa Leal e Pâmela Rosa, campeonato nacional de skate começa em Porto Alegre

STU Nacional 2023 A partir desta sexta-feira (17), Porto Alegre recebe a segunda etapa do. Com presença de atletas como Rayssa Leal, Pamela Rosa e Pedro Barros, que figuram entre os melhores de suas categorias, o evento, que vai até domingo (19) promete movimentar a pista da Orla do Guaíba, onde uma grande estrutura foi montada para receber o público.

entregou a pista do IAPI, conhecida como a primeira skate plaza do mundo, revitalizada Para dar largada à competição, o prefeito da Capital, Sebastião Melo, seu vice, Ricardo Gomes, e representantes do Governo do Estado, como a diretora de Competitividade, Promoção e Mercado da Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul, Cláudia Mara Borges, conversaram com a imprensa e com os skatistas em coletiva na pista que recebe a competição. Melo afirmou que é um orgulho para a Capital receber grandes nomes da cena do skate nacional e destacou a importância do esporte para a cidade, que, na semana passada,. "A partir de hoje, essa marca está cravada: Porto, a Capital do skate", celebrou o prefeito. "O skate tomou conta da cidade, como normalmente toma, mas de forma mais ativada ainda, nesta semana que antecedeu o ápice agora na maior pista de skate da América Latina. É resultado de uma semeadura de décadas. O skate brasileiro não se tornou essa potência por acaso, é pelo trabalho de gerações com muito empenho e desempenho", avaliou o vice-prefeito da Capital.

César Gordo, um dos responsáveis pelo movimento que, em 2001, construiu o IAPI, e um dos sócios da Matriz Skateshop, disse que, para ele, é um orgulho estar à frente do skate gaúcho e ver a proporção que o esporte ganhou na cidade. "Comecei a andar de skate criança e não dava para imaginar que o skate se tornaria tão grande na cidade. Crescemos, não só Porto Alegre, mas o skate em si, de forma organizada, estruturada e no tempo que tinha que crescer. É impressionante o skate chegar no nível que chegou, trazer essa juventude para dentro das Olimpíadas, o skate levou uma cara nova. Não imagina que chegaríamos nesse nível, mas trabalhamos passo a passo e estou orgulhoso de estar recebendo todo mundo na nossa cidade", garante.

Pâmela Rosa, um dos principais nomes do skate street, disse que está empolgada para a etapa em Porto Alegre. E nem o calor de mais de 30ºC na Capital assustou a atleta. "Gosto muito de calor. Estou me adaptando muito aqui, está bem quente, mas o STU está cuidando da gente, mudaram o horário em função do sol. E vamos andar de skate, só isso", garantiu Pâmela, destacando a mudança de horário no início da competição nesta sexta. Agora, as eliminatórias iniciarão às 16h.

Os ingressos para acompanhar o evento são gratuitos, limitados, e estão disponíveis no Sympla.

Confira a programação:

Sexta-feira (17)

ELIMINATÓRIA STREET MASCULINO

16h25 – 16h45 – Aquecimento Bat.01

16h45 – 17h15 – Bateria 01

17h40 – 18h00 – Aquecimento Bat.02

18h00 – 18h30 – Bateria 02

18h55 – 19h15 – Aquecimento Bat.03

19h15 – 19h45 – Bateria 03

20h10 – 20h30 – Aquecimento Bat.04

20h30 – 21h00 – Bateria 04

21h00 – 21h20 – Aquecimento Bat.05

21h20 – 21h50 – Bateria 05

BEST TRICK MONSTER VISION – 21h50 – 22h50

ELIMINATÓRIA PARK MASCULINO

15h40 – 16h00 – Aquecimento Bat.01

16h00 – 16h45 – Bateria 01

16h55 – 17h15 – Aquecimento Bat.02

17h15 – 18h00 – Bateria 02

18h10 – 18h30 – Aquecimento Bat.03

18h30 – 19h15 – Bateria 03

19h25 – 19h45 – Aquecimento Bat.04

19h45 – 20h30 – Bateria 04

Sábado (18)

14h às 15h20: Semifinal Street Feminino

15h20 às 16h30: Semifinal Park Feminino

17h às 18h20: Semifinal Street Masculino

18h30 às 19h40: Semifinal Park Masculino

Domingo (19)

11h às 12h: Final Street Feminino

14h às 15h15: Final Park Feminino

15h15 às 16h30: Final Paraskate

16h30 às 17h45: Final Street Masculino

17h45 às 19h: Final Park Masculino

19h às 20h: High Jump BV

20h: Premiação