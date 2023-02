Grenal 438, pelo Gauchão, será neste domingo, às 20h, na Arena

O primeiro Grenal do ano será neste domingo, dia 5 de março, às 20h, na Arena. Grêmio e Inter já estão com a classificação garantida à fase decisiva do Campeonato Gaúcho. Assim, o embate pela 10ª rodada do Gauchão será um bom teste para os técnicos Renato Portaluppi e Mano Menezes ajustarem os times neste início de temporada.

As duas equipes voltam a se encontrar quase um ano após o último clássico realizado, já que a dupla não se enfrentou no Brasileirão em 2022, ano em que o Tricolor subiu para a Série A.

O último Grenal foi disputado no dia 23 de março do ano passado, também no estádio do Grênio. A partida foi vencida pelo Inter por 1 a 0, com um gol de Taison.

qual esquema e quais as peças Renato utilizará Enquanto o Colorado terá a semana livre para treinos, já que não terá nenhuma partida oficial, o Tricolor está em Brasília, onde enfrentará o Campinense, da Paraíba, pela primeira fase da Copa do Brasil. Para evitar um desgaste maior do elenco, a direção gremista fretou um voo para que os atletas não sintam os efeitos da viagem. A dúvida que fica éno próximo domingo.

Pedro Henrique O primeiro embate do ano entre os grandes rivais do Estado, no Grenal 438, colocará frente a frente os maiores artilheiros do time. Do lado vermelho,, goleador do Estadual, com oito gols, encontrará a sensação tricolor Luis Suárez, terceiro na artilharia do campeonato, com cinco, sem contar os outros três anotados na decisão da Recopa Gaúcha.

Os ingressos para a partida já podem ser adquiridos pelo associado gremista no site www.arenapoa.com.br. Os ingressos custam entre R$ 50,00 e R$ 230,00 para não-sócios. A venda online para o público geral inicia nesta terça-feira (28), a partir das 14h.

Para a torcida colorada, as entradas têm o valor único de R$ 120,00 (meia-entrada por R$ 60), mas a logística de venda não foi divulgada.