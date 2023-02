Com golaço de Pedro Henrique, o Inter vence o Aimoré por 2 a 0

O Inter jogou contra o Aimoré, no Cristo Rei, e saiu com uma vitória por 2 a 0. A partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho terminou com gols de Mauricio e Pedro Henrique. O gramado alto e a grama molhada dificultaram um pouco o desenvolvimento das jogadas, mas o Inter conseguiu os três pontos. Com o Resultado, o Colorado segue em segundo, com 19 pontos, enquanto o Aimoré permanece na última posição, com quatro pontos.

Aos 11 minutos, após jogada de Alan Patrick, Baralhas, de voleio, mandou para fora. Aos 14, Maurício bateu de fora da área e a bola foi sobre o gol de William. As duas equipes jogavam, mas o Aimoré pouco finalizava contra a meta de Keiller. Aos 26 minutos, o Colorado chegou com perigo, Maurício recebeu dentro da área e chutou em direção ao gol, mas parou na intervenção de Guilherme Lacerda.

Aos 28 minutos, Maurício dominou dentro da área, driblou dois zagueiros e William fez grande defesa. Aos 32 minutos, Alan Patrick bateu falta por baixo da barreira e William segurou com tranquilidade.

A segunda etapa não começou com alterações relevantes. O Colorado seguiu melhor na partida, e o Aimoré tentando marcar com chances esporádicas. Logo aos quatro minutos, Wanderson cruzou, Maurício recebeu dentro da área e tocou no canto para abrir o placar. Aimoré 0x1 Inter. Aos 10 minutos, Wanderson avançou por dentro da área e bateu na rede pelo lado de fora.

O Índio Capilé tinha dificuldades para terminar suas jogadas, e parecia perdido no ataque. Aos 26, Matheus Dias bateu forte de fora da área e a bola passou raspando na trave de William. Por fim, aos 37 minutos, a bola foi lançada para frente, Pedro Henrique disputou com o zagueiro, pegou de primeira da entrada da área e fez um golaço ao encobrir William. Aimoré 0x2 Inter.

Aimoré 0 William; Bruno Ferreira (Esdras), Milani, Guilherme Lacerda, Higor; Fábio, Mardley (Jadson), Yuri Oliveira (Choco), Vitor Barreto (Thalles); Yan Lima (Gustavo) e Wesley Pacheco. Técnico: Pingo.

Inter 2 Keiller; Mario Fernandes (Bustos), Moledo, Mercado, Thauan Lara (Felipe); Baralhas (Johnny), Matheus Dias, Alan Patrick; Wanderson (Lucas Ramos), Mauricio e Alemão (Pedro Henrique). Técnico: Mano Menezes.