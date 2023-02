Nova proposta de jogo de Renato Portaluppi é aprovada em primeiro teste

Além de ter goleado o Novo Hamburgo por 6 a 1, na sexta-feira, o Grêmio apresentou mudanças em seu estilo de jogo na Arena. A vitória do Imortal veio acompanhada de uma apresentação convincente, em especial no primeiro tempo, quando marcou quatro gols em menos de 20 minutos de partida e desceu aos vestiários vencendo por categóricos 5 a 0.

Apesar de manter o esquema 4-2-3-1, o time teve uma mudança tática significativa. Ao utilizar o meio-campista Vina e o volante Bitello pelas pontas, o técnico Renato Portaluppi centralizou o jogo do Grêmio e desenvolveu passes para infiltração. Diferente da tática clássica de Portaluppi, que utilizava os pontas como finalizadores isolados, o novo estilo utiliza um jogo apoiado de aproximação. Essa variação estratégica permitiu que mais jogadores pisassem na área, trazendo perspectivas de solução para um problema verificado em jogos anteriores.

Portaluppi, que já afirmou publicamente sua predileção por um ponta capaz de jogar entre as linhas do adversário, busca uma nova opção para organizar a equipe, já que Ferreira não tem apresentado condições de jogo e não há avanços no negócio pelo ponta-direita Michael, do Al-Hilal. Em paralelo, o goleiro Adriel parece ter tomado a titularidade de Brenno.

Na coletiva pós-jogo, na sexta-feira, Renato afirmou que o arqueiro de 22 anos está indo bem e não há motivos para tirá-lo da posição. A tranquila vitória gremista foi construída com gols de Vina, Kannemann, Cristaldo, Bitello, Bruno Alves e Suárez, com Marcelo Lagoa descontando para o Novo Hamburgo.

A equipe Tricolor está de folga nesta segunda-feira. Apenas os jogadores lesionados e que precisam de readequação física farão suas rotinas no CT Luiz Carvalho. Na terça-feira, o Grêmio treina já em Brasília, no Centro de Treinamento do Brasiliense. O time de Renato Portaluppi está focado na primeira partida da Copa do Brasil, contra o Campinense, na quarta-feira, às 20h, no Estádio Mané Garrincha.