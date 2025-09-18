Turismo de tradição busca autenticidade e vivência do dia a dia do gaúcho

Ana Esteves, especial para o JC

O turismo voltado à tradição gaúcha é um dos grandes motores da economia do Rio Grande do Sul. Eventos como o Acampamento Farroupilha, que deve receber mais de dois milhões de visitantes em 2025, movimentam diretamente setores como hospedagem, alimentação, transporte e comércio, reforçando a importância dessa modalidade para o desenvolvimento regional. Os turistas que buscam esse tipo de experiência procuram justamente a autenticidade: vivenciar o chimarrão, a música, as danças, a culinária típica, os rodeios e a hospitalidade nos Centros de Tradições Gaúchas. Para ampliar essa oferta, a Secretaria de Turismo (Setur) criou o Programa O Sul Tchê Espera, com investimento de R$ 214 milhões e que reúne um conjunto de medidas voltadas à promoção dos destinos gaúchos e ao fortalecimento do turismo como vetor estratégico de desenvolvimento. O programa articula ações com entidades do setor, campanhas de divulgação e incentivo à qualificação da oferta turística nos municípios. "A iniciativa nasce como uma grande articulação para impulsionar o turismo nas nossas regiões. Mais do que um programa, é um movimento que valoriza quem somos e projeta o Rio Grande do Sul como destino de oportunidades, cultura e desenvolvimento", frisou o secretário de turismo, Ronaldo Santini.

Um dos destaques é a parceria estratégica com o Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), que contará com R$ 3,5 milhões para transformar a cultura do Rio Grande do Sul em experiência turística. A iniciativa vai valorizar os Centros de Tradição Gaúcha (CTGs) como espaços de recepção de visitantes, promoção de vivências e fortalecimento do turismo cultural em todo o Estado. O Estado já tem uma grande alavanca do turismo, que é a Serra Gaúcha, e agora busca promover aquilo que é peculiar daqui, sem descaracterizá-lo. “Esses esforços se somam a investimentos expressivos em promoção, como a campanha nacional Viva o Inverno Gaúcho, que contou com R$ 40 milhões e mais de 50 ações promocionais em diferentes mercados, e o estímulo ao fluxo turístico regional”, afirma Santini.