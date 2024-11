Adriana Deffenti, uma voz em movimento na música popular gaúcha

Lívia Guilhermano, especial para o JC

Três mesas com três cadeiras cada estão posicionadas diante de um teclado e um banco. É neste espaço de cerca de 40 metros quadrados que se apresenta a atração da noite. Quando o relógio marca nove horas, o lugar, que parecia não caber muita gente, se enche de público sentado, de pé e até do lado de fora. Fica preenchido pela voz que corta o ar.

Mas saiba meu senhor, senhora, que fiquei assim / Por desfrutar da liberdade de viver pra mim (depois pra você) / E se meu jeito lhe incomoda / Digo e repito a toda hora / Adoro ser essa pessoa que você detesta. O som do violão e da voz de Adriana Deffenti impactam — sem falar na letra da música de sua autoria, Controversa (gravada e difundida também por Valéria Barcellos).

O show da noite se chama Sortidas, pois traz um repertório variado de MPB, pop, rock, além de temas de novelas e sucessos dos anos 1980. A noite vai ter lua cheia / Tudo pode acontecer / A noite vai ter lua cheia / Quem eu amo vem me ver (Pepeu Gomes). O público dança e faz coro. É um clima leve e divertido. Lovin' you is more than just a dream come true / and everything that I do is out of lovin' you (Minnie Riperton). Em certo momento, Deffenti pega as castanholas e dança, interagindo com o público.

A descrição do show que aconteceu em uma quinta-feira à noite no Guernica — um dos pequenos bares da histórica Travessa dos Venezianos, no bairro Cidade Baixa, na capital gaúcha — diz muito sobre a artista porto-alegrense Adriana Deffenti, pela versatilidade, o bom humor, a potência da voz e a dança, sempre presente de alguma forma.

"É uma artista muito fora da curva", diz o produtor musical e ex-integrante da banda de Adriana, Marcelo Corsetti, que completa: "uma pessoa que se comunica no Theatro São Pedro da mesma forma que se comunica no Guernica". Valéria Barcellos conta que já conhecia o trabalho de Adriana antes de ser apresentada a ela, mas, depois, se surpreendeu: "Ela toca nos diferentes palcos com a mesma finesse. Aparenta ter um jeito de nobre, mas é, ao mesmo tempo, popular. Ela é engraçadíssima".

Adriana Deffenti é intérprete, compositora, dançarina, atriz, professora de canto, leonina, independente, feminista; filha do meio do Edson e da Eliane Emília, um casal que ouvia muita MPB e música latino-americana em casa. Foi nesse ambiente que cresceu, no Morro Santa Teresa, onde teve uma infância de interior no meio da cidade grande. O tio, que cantava músicas em espanhol, como boleros, foi uma grande influência. Hoje, é uma artista que incorpora diferentes gêneros, como folclore argentino, jazz, samba e pop, dentro desse grande guarda-chuva que é a Música Popular Brasileira, conforme define o jornalista e crítico musical Juarez Fonseca

"A Adriana é uma atriz da voz. Ela consegue extrair detalhes de uma música, a dramaticidade, a picardia, a alegria ou até mesmo a angústia. A gente tem um bocado de excelentes cantores e cantoras, mas um grande intérprete é aquele com capacidade interpretativa daquilo que se diz, como a Adriana", diz o músico Angelo Primon, ex-integrante da banda de Adriana. Ele ressalta um episódio marcante que aconteceu durante uma entrevista de rádio, quando eles começaram a tocar: "ela começou a cantar de um jeito tão contemplativo e tão denso. Apoiou o dedo indicador sobre a mesa e começou a percorrer lentamente, como se estivesse lendo uma carta. Foi de um impacto visual, que todos ficaram um momento em silêncio quando acabou".

O talento foi reconhecido. Adriana Deffenti conquistou 4 prêmios Açorianos de Música: melhor intérprete de MPB (em 2002, 2006 e 2020) e melhor disco de MPB (2020). Também levou para casa o Prêmio Grão de Música (2020), que reverencia artistas da cena alternativa com abrangência nacional.