A arte cheia de cores de Britto Velho, um observador atento da humanidade

Enquanto eu ouvia a explicação de Britto Velho e observava os quadros ao redor, ia me dando conta de que tudo que ele falava era real. Aquilo que eu via com olhos, orelhas, mãos tortas e gigantescas podia ser perfeitamente... uma cadeira, ora.

Tudo começa com um desenho. Papel, caneta Bic e qualquer lugar: pode ser um restaurante, um bar, uma praça ou até mesmo dentro de casa. A inspiração é imediata e - ficando ainda vinculado ao exemplo caseiro - esta mesma inspiração pode estar num objeto aparentemente irrelevante, como uma cadeira, ali há tantos anos, mas que a partir daquele momento começará a ganhar uma outra forma. Agora não mais apenas como um objeto e sim como um ser vivo, com cabeça, braços, pernas, orelhas e olhos - às vezes não dois, mas três. O papelzinho do desenho original não se perde. Vai para uma pasta. O que passa para tela, aí sim, se modifica. "Um desenho começa no quadro e, às vezes, não acaba", explica o artista. Não é abstrato, pois a figura humana é o centro de tudo.

Conversando com Van Gogh - em português

Além das telas, quem conversa muito com Britto Velho é Vincent Van Gogh. O mestre holandês, garante o artista gaúcho, circula pelo apartamento onde ele vive com Zuneide, no bairro Petrópolis. Zuneide não acompanha o delírio do marido e explica que nunca o viu, mas Britto Velho tem certeza de que Van Gogh seguido aparece por ali, cruza pelo corredor e para perto da mesa para trocar ideias e conversar. Em português!

O reconhecimento ao trabalho de Britto Velho se traduz, nos últimos tempos, em boas vendas, tanto para colecionadores especializados quanto para pessoas que o visitam no ateliê para adquirir quadros. Um exemplo do primeiro caso é o médico e colecionador de artes plásticas Gilberto Schwartsmann . "Minha amizade com Britto Velho vai muito além da admiração por sua imensa e importante obra artística. Nós desfrutamos da intimidade, trocamos conselhos, temos a liberdade da crítica e compartilhamos os bons e maus momentos da vida, como fazem os amigos verdadeiros".

Taí um problema que jamais atingiu Britto Velho e Zuneide. Não apenas nunca passaram fome, como nos últimos anos o artista vem obtendo alto reconhecimento pelo seu trabalho. "Conheci o Britto há mais de 20 anos, e logo nos aproximou a maneira como vemos a arte, o ofício de artista. Posso dizer que de alguma maneira somos parentes artísticos, pois nosso universo, embora aparentemente diferente, tem a mesma linguagem pop, influenciada talvez pelas histórias em quadrinhos que líamos nos anos 1970 e 80", avalia Eduardo Vieira da Cunha , também artista plástico e com uma trajetória muito próxima à do amigo. "Nos conhecemos melhor quando recebemos um convite para uma exposição em conjunto em Caxias do Sul, há 17 anos. E assim nos tornamos grandes amigos, embora nos falássemos mais ao telefone. Britto é um pouco mais velho do que eu, mais experiente no metiê."

Um autodidata atento a tudo

Já distante do Atelier Livre, no início dos anos 1970, Britto Velho considerava-se pronto. Fez sua primeira exposição em 1971, na Galeria Pancetti, em Porto Alegre, mostrando desenhos em bico de pena, aquarelas e óleos sobre tela. Teve boa receptividade da crítica e do público, inclusive superando suas expectativas. Não parou mais. Passou temporadas em Paris - "Fiquei seis meses sem pintar, tamanho foi meu impacto diante de tudo aquilo" - frequentou museus, estudou na Gráfica Desjobert, interagiu com outros artistas e nunca mais deixou de expor - em mais de cinco décadas de carreira, já são mais de 50 exposições individuais e tantas outras dezenas de mostras coletivas.

Depois da temporada argentina, ao lado dos pais, Britto Velho, de volta ao Brasil, aos 19 anos, tentou cursar Arquitetura. Ficou menos de um semestre na faculdade e desistiu. Já tinha na cabeça que queria ser artista e não via sentido perder tempo com aulas enfadonhas de cálculos. "Já prezava muito a minha independência. Não me imaginava trabalhando e me submetendo aos desejos de outras pessoas". Também não pensava em cursar o Instituto de Artes. Aproximou-se do Atelier Livre da Prefeitura, ficou íntimo de nomes como Xico Stockinger Iberê Camargo , Paulo Peres e Danúbio Gonçalves (de quem foi aluno) e passou a desenvolver seus trabalhos, envolvendo-se com esculturas, litografias, serigrafias e pinturas em tela. "Como falar de uma amizade tão especial e de tanto tempo sem agradecer nosso encontro nesta vida?", destaca Anete Abarno, artista plástica, ex-coordenadora de Artes da SMC e viúva de Paulo Peres. "Nos conhecemos desde quando o Atelier Livre da Prefeitura era na rua Lobo da Costa, e nossa amizade se mantem até hoje, cheia de afeto. O Britto Velho é um excelente contador de histórias e um bom dançarino. Sempre é ótimo encontrá-lo".

A vida no exterior o aproximou do Brasil. "Quando vivi em Paris, foi que comecei a descobrir o Brasil, a América Latina e seus problemas. Em Paris, fiz minhas pinturas mais sombrias, a série Reflexões e Variações sobre a América Latina com figuras de vendas nos olhos e microfones, que usei como forma de denúncia da ditadura da época". Essa visão artística é ressaltada por Vieira da Cunha. "Admiro a maneira clara que ele fala do trabalho, com uma pegada autobiográfica, e as suas histórias do pai, psicanalista, assim como o tempo em que estudou em Buenos Aires. É um artista corajoso, que soube fazer uma crítica irônica ao regime militar, com as figuras sinistras dos generais. Sua paleta era mais escura à época, e depois foi ganhando leveza e apuro técnico".

De volta ao Brasil, em 1976, Britto Velho se estabelece novamente em Porto Alegre, passando a lecionar pintura no Ateliê Livre da Prefeitura, entre 1978 e 1981. "Passei de aluno a mestre. Eu, que nunca tive uma base acadêmica, virei professor. Mas sempre fui um autodidata atento aos livros e ao que era apresentado em museus e galerias". De novo Vieira da Cunha analisa a trajetória de Britto Velho: "Com uma longa atuação no cenário artístico do Estado e do País, ele nunca deixou se deslumbrar, mesmo nos anos que morou em São Paulo. Retornando à Porto Alegre, soube compartilhar seu conhecimento com uma geração de alunos que passaram pelo seu ateliê". Anete segue a análise: “O Britto Velho tem uma produção artística intensa e da maior relevância para as artes. Como observador atento da humanidade, ele e sua obra propõem sempre uma reflexão filosófica”.

Em 1985, Britto Velho encarou uma nova mudança, agora para São Paulo. A temporada paulista rendeu prestígio, reportagens e entrevistas em jornais e revistas de circulação nacional, e dinheiro. "Até hoje um amigo não se conforma que eu tenha abandonado o mercado paulista, onde minhas obras podem valer até quatro ou cinco vezes mais", compara Britto Velho, declarando-se satisfeito com a cotação atual que obtém. E pergunta: "Por que valer mais? Para deixar de morar em Porto Alegre?" Ele mesmo responde: "Não quero. Prefiro morar aqui e continuar sendo independente".