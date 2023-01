Escritor, colecionador e mecenas, Gilberto Schwartsmann é um apaixonado pelas artes

"Eu fui a muitas mostras e exposições sobre Marcel Proust, inclusive na França", explica o médico Gilberto Schwartsmann. "E posso garantir que não há nada semelhante em matéria de estrutura e relevância como essa", entusiasma-se. A alegria é merecida. Gilberto é o criador e curador de Caminhos de Proust - Cem Anos Depois, exposição que marca o centenário de morte do escritor francês e que está em exibição, desde 1º de dezembro do ano passado, na Biblioteca Pública do Rio Grande do Sul.

A mostra - que fica em cartaz até o próximo dia 17 de fevereiro, com visitação de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, e aos sábados, das 10h às 17h - conta com cerca de 200 itens, quase todos integrantes de dois dos maiores acervos culturais do Brasil: o do próprio Gilberto Schwartsmann e o de Pedro Corrêa do Lago, neto de Oswaldo Aranha e também editor, escritor, historiador, colecionador, curador e administrador, dono daquela que é considerada a maior coleção privada de manuscritos do mundo. "Minha relação de amizade com o Gilberto é recente, mas é muito intensa. Nós estivemos juntos em Paris, em Porto Alegre, em São Paulo, no Rio de Janeiro e em vários outros lugares. Eu tento acompanhar o incrível dinamismo do Gilberto e fico muito impressionado com a quantidade de iniciativas que ele toma em várias áreas, todas elas muito bem-sucedidas", reconhece Corrêa do Lago.

Celebrando a entrega da primeira etapa das obras de restauração da Biblioteca Pública, a exposição é aberta com os visitantes sendo recepcionados por uma estátua de Marcel Proust em tamanho real. A base da mostra é quase que toda ela estruturada em cima de À La Recherche Du Temps Perdu (Em Busca do Tempo Perdido), obra-prima do autor francês que retrata a aristocracia e a alta burguesia da Paris, da belle époque até os anos após a Primeira Guerra Mundial.

O roteiro ainda destaca a ligação do escritor francês com o Brasil, em especial com Porto Alegre. Foi na capital gaúcha, por iniciativa da Editora Globo, que foi feita, em 1948, a primeira tradução da obra do francês no país. O responsável por adaptar para o português os quatro primeiros volumes foi o poeta Mario Quintana. Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade e Lúcia Miguel Pereira traduziram os volumes restantes.

Caminhos de Proust é uma mostra múltipla e que explora muitos sentidos, inclusive o paladar, com o roteiro cultural sendo concluído com uma parada para chá e madeleines. E como a mostra é gratuita, aberta ao público, as madeleines - biscoitos em forma de concha originários da comunidade de Commercy, no nordeste da França, que Proust usa no livro para contrastar a memória involuntária com a voluntária - acabam cumprindo um outro papel além de deliciar os frequentadores. É através do número de madeleines consumidas que Gilberto sabe quantas pessoas visitaram a exposição.