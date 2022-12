A arte gaúcha vista pelos olhos do marchand Renato Rosa

Renato é também destemido. Quando fazia teatro, nos anos 1970, ele recebeu um convite de Nico Fagundes para fazer cinema. Tratava-se do filme O Negrinho do Pastoreio e ele seria o personagem principal. Um dia Nico, meio cabisbaixo, chega e me diz: "Tchê, Renato, os produtores, de olho na bilheteria, querem te substituir". "Mas quem fará o papel?", perguntou Renato. "Vou chamar o Grande Otelo". Renato teve uma reação triunfante. "Ora, Nico, é um orgulho perder o papel para o Grande Otelo. E eu vou poder contar esse episódio por toda a vida".

Durante a pandemia, Renato disse ter tido um súbito estalo e passou a desenhar e a pintar. "Coloquei em prática tudo o que vi e aprendi com aulas que recebi com diversos artistas, desde o Vasco até Fuhro, Magliani , Carlos Wladimirsky, Péricles Gomide e Danúbio Gonçalves..." E conclui: "Pronto, desencadeei o processo e realizei uma exposição individual de pinturas em 2021. Sempre desejei colocar em prática e sentir na minha própria pele aquela tensão pela qual os artistas passam. É bem divertido!"

Ele também é muito presente nas redes sociais: são frequentes seus comentários no Facebook falando sobre pessoas, viagens, artistas com quem conviveu, memórias da sua longa trajetória e até descobertas prosaicas, como o fato de ter aprendido a fazer batata frita.

Aos 76 anos, dividindo-se entre Porto Alegre e Rio de Janeiro, Renato segue ativo, em especial no seu envolvimento com as artes. Filho de pai e mãe aquarianos, logo, Renato, também aquariano, integra "um grupo de gente antenada, de acordo com os astros", segundo sua definição.

São imensas as chances de Renato Rosa me ligar para fazer alguma observação sobre esta reportagem. É do seu feitio. Me lembro bem de ele, recentemente, ter feito o mesmo com relação aos textos sobre Claudinho Pereira Tatata Pimentel , publicados neste caderno. Em todos os casos havia elogios e críticas - e até alguns elogios que pareciam críticas e vice-versa. Por que, então, não faria sobre um texto em que o centro é ele mesmo? Nada mais natural.

"O marchand e o artista vivem algo como um casamento"

JC - Você fez questão de ser apresentado como marchand. O que é um marchand?

Renato Rosa - Ser marchand, estar marchand, é o que me define - daí frisar a necessidade de caracterização. E sempre me definiu. Certa vez, quando precisei imprimir um cartaz para uma exposição do Iberê Camargo, me indicaram uma gráfica. Lá chegando, o proprietário me recebe de braços abertos e diz: "Me lembrei de ti quando abri a oficina, por isso coloquei esse nome: Gráfica Marchand!". Ser marchand remonta aos artistas impressionistas e a toda a primeira leva de artistas modernos. Destacam-se Theo van Gogh (irmão e apoiador de Vincent van Gogh) e Ambroise Vollard, que se dedicou a lançar Gauguin, Matisse, Picasso... e que chegou a encomendar gravuras para Gauguin e dizer que não gostara. É, verdade: um marchand pode até cometer desatinos.

Mas você já não quis ser marchand, preferindo ser agente?

Houve um período no qual a proliferação de marchands inflacionou. Eram muitos "talentos" no pedaço e isso me irritou, porque não via a menor qualificação neles. Tanto que não foram adiante. Aí eu passei a me autointitular agente de arte, para representar artistas e escritórios de arte do Rio.

Quais devem ser as virtudes de um marchand?

Creio que toda pessoa que se pretenda atuar com lisura deve trazer na formação honestidade de propósitos e caráter - o bom! Não é receita, mas está de bom tamanho para começar.

Como deve ser a relação do marchand com o artista?

Acima de tudo sinceridade, franqueza, sem escamoteações. Mas tudo é complexo, porque são duas "entidades" que tentam amoldar-se e, muitas vezes, o artista tem o sentimento errôneo de sentir-se agregado ao marchand, como se fosse um empregado. Não é, nunca foi, nunca será. É algo como um casamento, selado por interesses recíprocos, em que a fidelidade é uma moeda sem troca.

Você também se aventura em trabalhos próprios de artes e de fotos. Como surgiu?

O meu signo é a curiosidade. Na juventude, eu gostava de desenhar e lembro que, aos 12 anos, no ginásio, desenhei - hoje morro de rir ao lembrar! - uma japonesa com um quimono em seus mínimos detalhes. Um outro desenho foi uma caravela. Eram desenhos grandes feitos a partir de cópias. Me senti um gênio, mas era uma cafonice. Depois retomei esse ímpeto juvenil, já mais consciente. Me matriculei no Curso de Desenho do Atelier Livre e fui aluno do Vasco Prado . Eu tinha 18 anos e o Atelier funcionava nos altos do Mercado Público. Nesse período, eu carregava uma máquina fotográfica Agfa e queria ser fotógrafo. Quando consegui realizar uma exposição individual, em 1987, na CCMQ, exibi fotos em Polaroid e um grupo de oito imagens, feitas em 1963, registrando a ponta do Gasômetro. Mas aconteceu uma pequena tragédia: essas fotos foram extraviadas por um funcionário da casa na desmontagem e, como em tudo, nada lhe aconteceu. E em mim ficou esse vazio.

Como foi a tua infância?

Não poderia ter sido mais feliz. Uma beleza. Guri do interior, de São Gabriel, criado de pés descalços, banho em arroio, trocas de gibis nas matinés. Cresci numa família de mulheres fortes, "Siá" Tita, minha avó, eu chamava de "mãe". Ela me criou. Dedéia, minha tia-avó, era paraplégica. Costurava minhas roupas numa pequena Singer manual e fazia, só para mim, doces de figos. Camila, a bisavó, adorava dançar. Fui o primeiro neto e, como tal, mimado. Fruto do amor de uma mocinha bonita e um soldadinho, tive dois padrinhos extraordinários. Francisco Alves de Miranda, militar e primo da minha mãe, o padrinho Chiquinho casado com tia Pedrosina, a doceira da cidade. A madrinha era melhor amiga de minha mãe. Ela era Hedy Severgnini, depois famosíssima como Hedy Maia. Ela foi novelista na Rádio Nacional, sendo inclusive quem adaptou para a TV A Cabana do Pai Tomás.

E como veio a Porto Alegre?

Eu era essa criança que diziam ser inteligente e essa possível lenda familiar originou nossa vinda em busca de uma melhor educação na Capital. Eu tinha 10 anos.

Você também teve uma "mãe adotiva", certo?

No prédio que morávamos em Petrópolis vivia uma jovem senhora de Bagé, que de tanto me ver pelo prédio afeiçoou-se a mim. Aí ela pediu para que eu morasse com ela. E assim ficamos próximos. Com ela viajei para o Rio e São Paulo e nos hospedamos no recém-inaugurado Guanabara Palace Hotel.

E como foi a viagem?

Um assombro. Vi o famoso craque Ademir dirigindo um carro rabo de peixe conversível. Depois, voltei por São Paulo, só, por um Douglas DC3 noturno da Varig. Aí narrei isso tudo em uma redação no colégio. A professora amassou o papel na frente de toda a classe, dizendo: "Isso é mentira! Tu és muito fantasioso. Faz outra". Mas não menti uma linha e ela teve o dissabor de ser chamada à sala da diretora para ver a comprovação, com recibos e tíquetes de viagens.