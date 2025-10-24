Comitiva começa a definir plano para expandir irrigação

De Lincoln, Nebraska (EUA) “Vai ter aumento de área irrigada no Rio Grande do Sul”, avisou o secretário estadual de Agricultura do Rio Grande do Sul, Edivilson Brum, no minuto seguinte à última reunião da comitiva gaúcha ao estado de Nebraska, nos Estados Unidos, líder no uso de água subterrânea para cultivo de grãos (milho e soja), com adoção em 13% das áreas. O Estado tem apenas 4%, unindo as duas culturas. O arroz é 100% irrigado, com água que chega às lavouras por gravitação. O foco da missão foi conhecer modelos com uso de pivôs. LEIA TAMBÉM: Governo do RS e Universidade de Nebraska oficializam parceria em irrigação Depois de cinco dias na imersão conferindo tecnologias e resultados da experiência nos EUA, o pool de instituições começa a se debruçar sobre o plano e ações para a expansão da irrigação. “O desafio é formatar tudo o que se colheu na viagem e levar para os setores na volta para casa”, projeta Brum. “Vamos ter muitas entregas”, aposta o titular da pasta. “O que vimos serve de exemplo para replicar no Estado”, acredita o vice-governador, Gabriel Souza, avaliando ainda que o termo de engajamento, firmado entre Invest RS, do lado do governo, e o DWFI, também trará robustez no monitoramento de impactos e ocorrência de estiagens. Há perspectivas de investimentos na produção de equipamentos. LEIA TAMBÉM: Fábrica no RS pode estar em plano futuro, diz presidente internacional da Valley “Visitamos também as maiores empresas globais de equipamentos de irrigação (Valley e Lindsay), e as duas têm interesse de aumentar a presença no Brasil e principalmente no Rio Grande do Sul”, lembrou Souza. Na largada da volta para casa, as pastas de Agricultura, Desenvolvimento Rural, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Emater, Departamento de Recursos Hídricos (DRH) e Instituto Rio-Grandense do Arroz (Irga), com apoio de Famurs, Assembleia Legislativa e Aprosoja (ligada a produtores), vão mapear as iniciativas locais, reunir dados sobre a condição de ambiente e áreas potenciais para intensificar a tecnologia para levar água e também definir regiões para avaliar padrões que vão pautar modelos na interação com o instituto da Universidade de Nebraska. Algumas preocupações abrangem maior divulgação do que se tem de ações em irrigação, desde legislação, aplicação e programas, como o Mais Água, que tem linhas com subvenção (recursos públicos) para implantar projetos nas propriedades. O presidente da Aprosoja, Irineu Orth, sugere que os municípios sejam envolvidos pela importância na atuação das comunidades, a exemplo do modelo de Natural Resources Districts, que fazem a gestão e também autorização e fiscalização para uso de águas. Mario Nascimento, consultor de agronegócio da Famurs, diz que a intenção é levar informações e organizar encontros para mostrar as ações a prefeitos e órgãos locais.

'Tem de usar só o que a planta precisa', alerta professor de Nebraska

'Desafio é como adaptar as melhores práticas de Nebraska para a realidade do Estado', diz Neale PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

Bahia, Mato Grosso, Paraná e agora Rio Grande do Sul. A expertise em irrigação do Daugherty Water for Food Institute (DWFI), ligado à Universidade de Nebraska, no Meio Oeste dos Estados Unidos, vai se espraiando pelo Brasil, que é visto como a fronteira recente e emergente para escalar o uso da tecnologia para amenizar impactos como os de estiagens, que são demasiadamente conhecidas pelos agricultores gaúchos. Na linha de frente dessa extensão, está um brasileiro, o engenheiro civil Christopher Neale, diretor de pesquisa do DWFI, com mais de 40 anos envolvido em inovação na área do agro. Neale fará a conexão entre o instituto e o grupo gaúcho que começa a definir o caminho para mudar o cenário para elevar o suporte hídrico, por meio de águas subterrâneas ou reservação. Após a última agenda da comitiva do Estado em Lincoln, Neale pontuou desafios e a oportunidade que a agricultura mais ao Sul do Brasil terá daqui para frente: Jornal do Comércio - Qual é o efeito de uma imersão na irrigação feita em Nebraska? Christopher Neale - A reação da delegação gaúcha foi similar à de outras, como do Paraná e Mato Grosso, vendo o nível intenso de irrigação e como isso é feito de forma sustentável. Isso gera muitas ideias. O desafio é como adaptar as melhores práticas de Nebraska para a realidade do Estado. Esse é o próximo passo na colaboração que estamos construindo. JC - O que vai acontecer a partir de agora? Neale - A delegação vai se reunir para colocar no papel e definir os próximos passos. Vamos interagir e ver como começar a implementar. No Paraná, por exemplo, estamos no início das ações. Vamos instalar torres de fluxo para medir evapotranspiração e carbono. Por que fazer essas medições? Onde há irrigação precisa repor o que a planta está usando (água) e só o que ela usa. A tendência é colocar mais do que precisa, o que gera outros problemas, como lixiviação de fertilizantes e nitratos, e gasto de energia à toa. As medições ajudarão a ajustar os modelos para a realidade de cada estado. O mesmo no Rio Grande do Sul. As torres ajudam na checagem de valores das imagens de satélite que temos. JC - Como isso vai chegar aos produtores? Neale - Vamos fazer workshops com a Emater e ensinar os agricultores a como manejar os pivôs, que envolvem grande investimento. Muitos usam da forma como o avô usava, mas a realidade hoje é outra. Sobre custos, por exemplo, tínhamos energia e fertilizante mais baratos, mas a realidade mudou após a guerra da Ucrânia, com alta nos preços. JC - A comitiva conheceu a atuação dos Natural Resources Districts (NRDs). O modelo pode ser levado ao Brasil? Neale - Eles significam gestão e governança local e foram decisivos para transformar Nebraska em exemplo de uso intensivo de água subterrânea, mas de maneira sustentável. Há regras que variam conforme as necessidades locais, como limites de bombeamento. O Rio Grande do Sul vai ter de definir as fronteiras para aumentar a irrigação, analisar as bacias hidrográficas com águas subterrâneas, medir o tempo de extração e recarga e ver maneiras de fazer a reservação de águas, como a das enchentes.

Irrigáveis

