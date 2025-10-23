Governo do RS e Universidade de Nebraska oficializam parceria em irrigação

O vice-governador gaúcho, Gabriel Souza, o diretor da InvestRS, Rodrigo Ribeiro, e o diretor de pesquisa do Daugherty Water for Food Institute (DWFI), da Universidade de Nebraska, Cristopher Neale, assinaram o termo de engajamento para parceria futura na área de irrigação.

A previsão é intercâmbio, repasse de tecnologia, dados e know-how sobre como fazer o gerenciamento do uso da água nas propriedades. O acordo é o primeiro efeito da missão gaúcha de cinco dias ao estado no Meio Oeste dos Estados Unidos.

Nesta sexta-feira (24), a comitiva começa a definir como será a parceria, como última agenda da missão com sede em Lincoln. "Esperamos poder colaborar bastante para a nova fronteira de produção gaúcha com mais irrigação", sinalizou Neale.