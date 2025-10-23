RS quer atrair fábrica da maior player mundial de pivôs para irrigação

O Rio Grande do Sul definitivamente colocou o nome na lista de pretendentes a ter fábrica da maior produtora mundial de pivôs para irrigação, a norte-americana Valley. A comitiva gaúcha, que encerra nesta sexta-feira missão de cinco dias ao estado de Nebraska, meio-oeste dos Estados Unidos, reuniu-se na manhã desta quinta-feira (23) com o presidente internacional da multinacional, John Schwietz, que passou duas percepções extremamente alvissareiras sobre as perspectivas de mercado no Brasil e a possibilidade de a companhia analisar o investimento no Rio Grande do Sul.



O que disse o executivo: o Brasil é o maior potencial de crescimento de mercado para a fabricante no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos - condição que deve ser superada pela demanda ligada à expansão de área com irrigação no agronegócio brasileiro -, e também que, no futuro, sim, pode ter expansão de produção fabril, sugerindo a chance de unidade gaúcha.

Schwietz disse que a fabricante está expandindo a única fábrica no Brasil, que fica em Minas Gerais, e ouviu da comitiva gaúcha, entre o vice-governador Gabriel Souza e representantes de secretarias e da InvestRS, que o Estado tem hoje uma política de incentivos, com programa para incentivar o investimento em irrigação, inclusive com linhas subsidiadas com recursos financeiros para agricultores comprarem equipamentos.



O presidente internacional da Valley comentou que, sim, o Rio Grande do Sul tem um ambiente para negócios favorável, estável, e destacou que isso é um fator importante, além das condições, claro, para a implantação de uma nova unidade. A expansão da unidade existente em Uberaba, em Minas Gerais, foi feita visando a exportação de pivôs do Brasil para o mundo.



O executivo destacou muito o potencial de crescimento na aquisição de equipamentos que o Rio Grande do Sul tem. O Estado tem apenas 4% da área de culturas de milho e soja irrigadas. Schwietz mostrou surpresa com o potencial, pois os dados que tinha incluía os mais de 1 milhão de hectares de arroz, cultura completamente irrigada.