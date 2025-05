Governo do RS e IBM discutem projeto-piloto para monitoramento climático com IA

De Nova York (EUA)

Na manhã desta quinta-feira (15), último dia da missão nos Estados Unidos, a comitiva gaúcha em Nova York visitou o IBM Innovation Studio. Na apresentação ao grupo, a IBM elencou ações desencadeadas durante as cheias de 2024 e sinalizou a possibilidade de avançar em um projeto-piloto para ajudar o Rio Grande do Sul na questão de monitoramento climático.

Entre as iniciativas, destacaram-se a transferência de local e recuperação dos equipamentos da sede da Procergs, em Porto Alegre, que foi remontada temporariamente na cidade de Hortolândia (SP) e campanhas de doações aos afetados pelas enchentes. E ainda foi apontado o trabalho voltado à educação em IA e parceria já desenvolvida com o Instituto Caldeira para capacitar estudantes de diferentes perfis, desde o que necessita de letramento digital até o que já tem conhecimento avançado.

Em meio à apresentação, Ortiz sinalizou também com a possibilidade de a IBM avançar em um projeto-piloto, um software desenvolvido com a Nasa, para ajudar o RS na questão de monitoramento climática.

"A gente está querendo ajudar o governo do Estado, obviamente, trabalhando com os entes designados pelo Gabinete de Trabalho do Governo do Estado, ProServis e outros integrantes do governo. Estamos falando de um código, baseado em Inteligência Artificial, capaz de ler a maior inferência de dados. É colocar esse código a trabalhar a favor para que nunca mais o RS tenha que passar por isso, para a tecnologia ajudar a fazer o melhor para o Estado", disse o diretor regional da IBM Brasil e líder das operações nos estados da Região Sul, Rodrigo Ortiz Borges.

O governador Eduardo Leite também revelou que o governo do Estado trabalha, via Procergs, na implantação de uma ferramenta de IA própria, que será lançada em breve junto à Secretaria de Planejamento e Gestão. Ele não quis adiantas detalhes, mas fontes dizem que o nome da ferramenta seja “Guria”, provavelmente desenvolvida com a IBM, que não quis se manifestar a respeito. “A nossa agente também de Inteligência Artificial do Estado será uma plataforma que vai ser lançada em breve, que está sendo carinhosamente, cuidadosamente e intensamente trabalhada aí com as nossas equipes”, afirmou.