IBM e governo do RS formalizam parceria na área de educação e empregabilidade

De Nova York (EUA)

Uma visita ao IBM Innovation Studio marcou a agenda da comitiva gaúcha em Nova York na manhã desta quinta-feira, 15 de maio, último dia da missão nos Estados Unidos. Os pontos altos do encontro foram a consolidação de um protocolo de intenções entre a empresa centenária de tecnologia e o governo gaúcho na área de educação, para gerar oportunidades de inclusão digital e desenvolvimento da empregabilidade de jovens no Estado, e o avanço de parceria na área de monitoramento climático.

O anúncio foi feito por Flávia Freitas, líder de Responsabilidade Social Corporativa da IBM América Latina, e pelo diretor regional da IBM Brasil e líder das operações nos estados da Região Sul, Rodrigo Ortiz Borges, gaúcho, inclusive.

O protocolo com o governo estadual, por meio da Secretaria Extraordinária de Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade e com a Invest RS, será viabilizado por meio do IBM SkillsBuild, programa global e gratuito de educação da IBM, que combina conteúdos técnicos, como Inteligência Artificial, e o desenvolvimento de habilidades digitais. A plataforma oferece trilhas de aprendizagem online e experiências práticas, em colaboração com uma rede internacional de parceiros do setor público, privado e da sociedade civil.

Além de ampliar o acesso à educação tecnológica, o protocolo busca fomentar novas oportunidades de cooperação com organizações públicas, via secretarias, e sociais. "Na questão do protocolo, a IBM tem a sua plataforma de ensino, de multiplicação do conhecimento sobre tecnologia, que é o SkillsBuild, e o que nós estamos assinando justamente é trazermos essa plataforma também para o uso em termos de formação, não apenas de cidadãos gaúchos, mas dos professores e todos os usos possíveis dessa plataforma dentro do Estado", comentou o governador Eduardo Leite.

Além disso, a empresa, pioneira em computação quântica, apresenta experiências voltadas à inteligência climática, ou seja, ferramentas de monitoramento que podem ajudar a prever desastres climáticos como o ocorrido no Rio Grande do Sul em maio do ano passado, e apontar áreas mais propensas a chuvas e alagamentos, por exemplo. Essas soluções da IBM já estão em operação na cidade de Madri, na Espanha.

A comitiva gaúcha foi recepcionada na empresa por uma equipe de brasileiros, incluindo gaúchos como Borges, diretor regional da IBM Brasil e líder das operações nos estados do Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, que fizeram uma apresentação dos serviços e processos em computação quântica, Inteligência Artificial e IA Generativa.

Engenheiro e embaixador de computação quântica na IBM, Ulisses Melo reforçou que a computação quântica otimizará a atuação da IA e agilizará cada vez mais os processos.

Fornecedora e líder global em IA e nuvem híbrida, a IBM atua em mais de 175 países , com serviços para entidades governamentais e corporativas de diferentes setores, como instituições financeiras, telecomunicações e saúde. Segundo a empresa, o avanço das inovações da IBM em IA, computação quântica, soluções em nuvem para a indústria e consultoria são os principais produtos ofertados.

A IBM no Rio Grande do Sul

A IBM está há 108 anos no Brasil e há 101 anos no Rio Grande do Sul. O Brasil foi o primeiro país fora dos EUA a ter uma operação da IBM, em 1917. Em 1924, foi inaugurada a operação em Porto Alegre, que foi a terceira a ser fundada pela IBM no País, atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro, sendo hoje uma região considerada estratégica para crescimento do mercado de tecnologia. Desde então, a empresa mantém parcerias com diferentes instituições:

Parceria com Banrisul: sustentação das operações bancárias desde 1963, data da chegada do primeiro computador de grande porte (supercomputadores) ao Estado Atualmente, as organizações mantem contrato de acordo corporativo de hardware e software.

Parceria com a Procergs: contrato de operação e fornecimento de soluções de alta complexidade, como operações de supercomputadores, armazenamento de dados críticos e fornecimento de soluções de dados e IA. Em 2024, durante as enchentes, a IBM moveu a operação do Estado do RS para a cidade de Hortolândia, criando uma operação de recuperação por ocasião da catástrofe.



Governo do Estado: atua fortemente em todas as camadas do governo, fornecendo soluções de tecnologia para diversos órgãos e secretarias, como a Sefaz RS.

Sicredi: foi pioneiro no Sul em adoção de IA, desde 2016, sendo o primeiro caso mundial de governança de agentes de Inteligência Artificial no Brasil. Hoje, o banco Sicredi atende seus mais de 8 milhões de cooperados com a ajuda do Theo, assistente virtual.

Instituto Caldeira: parceria estratégica desde a fundação do Caldeira, em 2019, e vem fomentando a participação e alavancagem de negócios; também colaborando com a preparação de jovens para o mercado digital, oferecendo treinamentos gratuitos em IA para estudantes por meio do IBM SkillsBuild, objetivo de capacitar 7 mil pessoas.