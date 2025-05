Comitiva gaúcha em NY conhece serviços de tecnologia voltados à segurança pública

De Nova York (EUA)

No final da tarde desta quarta-feira (14), amanteve agenda em uma das sedes do Google, no Soho, onde está localizada a empresa Xertica, que é uma subsidiária da gigante de tecnologia. Na ocasião, o grupo liderado pelo governador Eduardo Leite conheceu as diferentes ferramentas e serviços em Inteligência Artificial (IA) que a empresa desenvolve. O objetivo é identificar soluções que possam ser aplicadas nas políticas públicas na área de segurança."Nessa reunião agora, por exemplo, com essa empresa que é parceira do Google, uma empresa do Reino Unido, mas já atuando no Brasil, nos apresentaram, desde integração de plataformas de chamada do cidadão, como os nossos 190, 192, 193, enfim, tudo isso de forma integrada, para gerar alertas em tempo mais real, nas horas mais recentes, de onde está a sensação de insegurança maior da população, para poder fazer ajustes de policiamento mais rapidamente nas localidades", destacou o governador.Segundo ele, os serviços expostos pelos executivos da Xertica podem fazer leitura de comportamento, de características de depoentes, por exemplo, e, a partir de pontos que a Inteligência Artificial identificou que não estão muito claros, bem respondidos ou contraditórios no depoimento, auxiliando o policial a identificar fragilidades e melhorando o inquérito policial. "Que, aliás, é um dos pontos da segurança pública no Brasil e a Justiça justamente usa como um argumento quando se questiona sobre soltar, não prender, enfim, muitas vezes o judiciário traz esse elemento de que o inquérito não está suficientemente bem construído para sustentar uma prisão. Então,", pontuou Leite.Segundo o governador, alguns recursos da Xertica já são usados nos estados de São Paulo e Mato Grosso.O chefe do Executivo gaúcho pontuou ainda que a. "Para mim, o mais importante aqui com a nossa equipe do governo do Estado é poder identificar soluções que, eventualmente, não são aquelas que nós nem estávamos familiarizados e, ao compreender e aprender o que está acontecendo, poder trabalhar na lógica de incorporar essas soluções também no nosso serviço", disse.A agenda foi acompanhada por secretários, deputados estaduais, entre eles o presidente da Assembleia, Pepe Vargas (PT) e o líder do governo na AL, Frederico Antunes (PP), e pelo ex-governador Ranolfo Vieira Junior, atual presidente do BRDE, e ex-chefe de Polícia e delegado, representando a corporação da segurança pública.Nesta quinta-feira (15), último dia de programação da missão do governo gaúcho aos Estados Unidos, iniciada no domingo (11), o, onde deverá ser divulgado anúncio de parceria, e Open IA, a criadora do ChatGPT, pela manhã. Essa última, inclusive, será a primeira vez que receberá uma comitiva oriunda de um estado brasileiro.