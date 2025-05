"RS Day será oportunidade ímpar de promover o RS", diz Daniel Randon

RS Day, que ocorre nesta terça-feira (13) em Nova York participação de empresários gaúchos Jornal do Comércio a linha de seu depoimento no evento, que acontece nesta tarde. Um dos momentos mais aguardados do, para divulgar as potencialidades econômicas do Estado e captar futuros investimentos, será a, que darão seus testemunhos sobre as peculiaridades de investir e produzir no Rio Grande Do Sul. Uma dessas falas será do presidente da Randoncorp, Daniel Randon, que antecipou aoa linha de seu depoimento no evento, que acontece nesta tarde.

Jornal do Comércio - O senhor tradicionalmente participa da Brazilian Week, mas neste ano há essa particularidade de um evento específico para divulgar o Rio Grande do Sul. Como avalia essa iniciativa do governo gaúcho e da Invest RS?

Daniel Randon - Essa semana é a Brazil Week aqui em Nova York, são vários eventos saindo, com investidores, que nós sempre fizemos aqui em maio, todo ano, nos Estados Unidos, tanto como Randoncorp, como Frasle Mobility. E essa semana com o RS Day vai ser uma oportunidade ímpar de promover o estado do Rio Grande do Sul e, principalmente, divulgar todo o trabalho que foi feito nesse último ano após o desastre das enchentes.

JC - Qual será a linha da sua fala aos empresários e fundos de investimentos norte-americanos no RS Day?

Randon - É uma oportunidade junto com o governo do Estado e os empresários gaúchos aqui, de poder falar um pouquinho mais da resiliência do nosso RS, dos projetos futuros que o Estado precisa continuar trabalhando, desde investimentos em parcerias públicas e privadas, mas, sem dúvida, no sentido de continuar buscando atrair investidores.

JC - E no seu testemunho ao lado dos demais líderes empresariais gaúchos, quais serão os pontos em defesa da economia gaúcha e da importância de investir no Estado, especialmente nesse momento de reconstrução?

Randon - Como o Randoncorp, nós temos 76 anos de história, então, é importante destacar todo o trabalho que nós fizemos nesses 76 anos, mas destacar também todas as oportunidades que nós encontramos no nosso Estado. Desde uma mão de obra qualificada, sem dúvida, também a questão do empreendedorismo gaúcho, que tem sido importante. E também falar de todo esse último ano, em que o Estado trabalhou, tanto as lideranças empresariais quanto políticas, na reconstrução do nosso Estado.