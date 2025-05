RS terá parceria para capacitar 1,5 milhão de gaúchos em IA

A primeira agenda da missão gaúcha voltada ao estabelecimento de parcerias com grandes empresas de tecnologia dos EUA ocorreu nesta segunda-feira (12), quando o governador Eduardo Leite manteve reunião com executivos da Salesforce, companhia pioneira em Inteligênca Artificial (IA) para empresas que anunciou a intenção de viabilizar a capacitação de 1,5 milhão de gaúchos em IA, em uma parceria com o Instituto Caldeira.

A empresa de software on demand, mais conhecida por ter produzido o Sales Cloud, conta com outros produtos com foco em atendimento ao cliente, marketing, Inteligência Artificial, gestão de comunidades e criação de aplicativos.

No encontro, na Salesforce Tower, em frente ao Bryant Park, em Nova York, Leite e a comitiva foram apresentados às principais ferramentas e serviços ofericedos pela empresa, que atende a cerca de 200 clientes privados no Estado, como bancos e Sebrae e Caldeira. Pela Salesforce, quem lançou a parceria foi o líder Mauricio Schorsch. Segundo a empresa, mais de 50% do mercado brasileiro privado usa a Salesforce, principalmente bancos. Há ainda acordos operacionais com outros governos como do Ceará e São Paulo.

O fechamento do encontro foi a consolidação do protocolo de intenções entre governo, Salesforce e Cadeira, que será detalhado futuramente. "A intenção é ofertar a capacitação para todos que se interessarem, não tem perfil limitado, é uma expansão de parceria que já temos com o Caldeira e mostrar que a IA é acessível a todos ", disse a secretária de inclusão digital, Lisiane Lemos.

Para o governador, a meta é ambiciosa, mas vem na linha do trabalho que o Executivo já vem desenvolvendo. "Estamos assinando protocolo com essa ambiciosa meta. Quero agradecer, sei que não é simples disseminar na população a compreensão sobre a IA, mas é esse o objetivo ", disse Leite.

A programação da comitiva começou logo cedo, com um café da manhã no Council of the Americas, que não pôde ser acompanhado pela imprensa. Na sequência, o governador participa do evento Brazilian Regional Markets, promovido pela empresa Apex, no qual será um dos palestrantes.