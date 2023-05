Leite e Barbalho abordam ações voltadas à sustentabilidade em evento na Columbia University

Fernanda Crancio, de Nova YorkUm encontro com cerca de 60 alunos e professores brasileiros, incluindo gaúchos, da Escola de Relações Internacionais e Políticas Públicas da Columbia University, encerrou a agenda do segundo dia de programação da missão liderada pelo governador Eduardo Leite em Nova York nesta terça-feira (9). Na ocasião, o chefe do Executivo estadual, ao lado do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), falou brevemente das ações de sua gestão, dos planos de tornar o Estado cada vez mais atrativo a investidores estrangeiros e respondeu perguntas do público sobre o cenário político e econômico nacional. O foco do evento também foram ações voltadas à sustentabilidade ambiental.Ao grupo, Leite expôs as estratégias voltadas à sustentabilidade ambiental que já vêm sendo adotadas no Estado, mas disse que é preciso que haja engajamento de todos os segmentos. Aproveitou ainda para desmistificar a ideia de que o agronegócio gaúcho não adota ações sustentáveis. “O agro não é ogro, é preocupado com a sustentabilidade, mas é fundamental que haja engajamento dos segmentos e da sociedade”, disse.Das ações institucionais já em curso destacou recuperação de pastagens, plantio direto, incentivo a sistemas irrigados e redução de emissões de metano. “Estou muito confiante da nossa grande contribuição na conciliação do agronegócio e da atividade econômica com o meio ambiente”.O governador gaúcho falou também da intenção de tornar o Estado um importante player no segmento de hidrogênio verde e destacou as ações voltadas a desburocratizar a liberação de licenciamentos ambientais de projetos de energia eólica no RS. “Nos consideramos um estado forte e com potencial para ser sede de uma planta de hidrogênio verde. Temos também uma demanda interna por hidrogênio vede, a indústria petroquímica, de biodiesel, o que torna muito competitivo o setor”, avaliou.O governador do Pará também abordou a questão da sustentabilidade e o desafio de equilibrar o desenvolvimento econômico com a preservação da Amazônia. Barbalho destacou que o estado concentra 42% do PIB da Amazônia, vocacionado para três grandes atividades -minério, agricultura e pecuária -, e disse que o desafio é conseguir integrar a produção desses segmentos e garantir a sustentabilidade. "Não é partir para uma lógica excludente dessas três vocações, mas fazer com que a floresta viva”, pontuou.