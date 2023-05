Eduardo Leite fala de sua trajetória a estudantes da Columbia University

Fernanda Crancio, de Nova York

A última agenda do dia da missão gaúcha liderada pelo governador Eduardo Leite em Nova York foi a participação de evento organizado por estudantes brasileiros da Columbia University. Em um encontro informal, cerca de 15 graduandos expuseram os projetos que vêm desenvolvendo na universidade e fizeram perguntas ao governador sobre sua trajetória política.

Segundo a coordenação do projeto dos estudantes, desde janeiro foram mais de 30 lideranças politicas brasileiras convidadas a participar dos encontros na Columbia University. "Procuramos convidar os políticos brasileiros que vêm a cidade, e o governador Eduardo Leite sempre foi um dos mais demandados", disse um participante que não quis se identificar.

O principal tema do bate-papo, que reuniu principalmente estudantes da SIPA – Escola de Relações Internacionais e Políticas Públicas - e do Teachers College da Columbia University, foi a vida pública e o atual cenário político. Leite também relatou aos alunos as conquistas do governo gaúcho e as prioridades para o atual mandato.

O governador gaúcho, que estudou Politicas Públicas na instituição em 2017, participa na tarde desta terça-feira (9) de painel para alunos e professores da universidade, onde estará ao lado do governador do Pará, Helder Barbalho. O evento integra a série de atividades “Brasil Desafios”, que nesta edição abordará “Brasil Desafios: Desenvolvimento Sustentável de norte a sul”.

Na ocasião, os chefes dos Executivos apresentarão os desafios e prioridades de suas gestões.



Estado atraente a investidores

A agenda anterior, no início da tarde desta segunda-feira (8) teve o intuito de promover o Rio Grande do Sul como Estado atraente a investidores e com protagonismo no debate nacional. Essa foi a tônica da participação do governador Eduardo Leite no Council Of The Americas (COA), onde falou a uma plateia de empresários sobre as oportunidades de negócio no RS a partir das reformas estruturais promovidas pelo governo nos últimos anos.



A entidade é uma organização empresarial internacional formada por executivos de empresas internacionais líderes em diversos setores.



“Estive nesse mesmo local em 2019, quando falamos sobre os desafios que tínhamos pela frente a partir daquele momento, que era o início de um novo governo. Com muito trabalho, conseguimos virar o jogo no Estado. Promovemos uma série de reformas e abrimos o Rio Grande do Sul para a iniciativa privada, com concessões, parcerias e privatizações. Hoje, o que temos é um Estado líder em inovação, altamente competitivo e com um ambiente de negócios muito mais favorável”, explicou o governador.



Durante a reunião, Leite respondeu a uma série de perguntas da plateia sobre temas como desenvolvimento sustentável, finanças públicas e política nacional.