Conteúdo aprofundado em economia e negócios é a aposta

Uma foto na tarde segunda-feira, 22 de maio, registrou a equipe que trabalha no Jornal do Comércio no momento em que a publicação celebra 90 anos de circulação ininterrupta. A data é celebrada hoje, 25 de maio.

Publicar um jornal diário é um desafio constante, que passa pela apuração de informações e sua posterior edição, seleção e checagem, até a sua publicação.

As notícias são publicadas em tempo real no site do Jornal do Comércio, o que exige, além do trabalho jornalístico, todo um suporte da área de tecnologia.

Quando um veículo mantém uma edição impressa, como é o caso do JC, essa tarefa ganha uma dimensão industrial, com horários restritos para o fechamento do material jornalístico, a preparação das páginas na área da pré-impressão, até a rodagem do jornal e sua posterior distribuição.

Uma grande equipe é envolvida nessa tarefa, o que inclui a operação de equipamentos, transporte de papel, conhecimentos sobre impressão, bem como o posterior encarte e distribuição do jornal.

Departamento comercial e de marketing, atendimento aos leitores, suprimentos, além de diversas áreas administrativas - financeiro, RH - e de apoio garantem que o jornal circule todos os dias, semana após semana, mês após mês, ano após ano.

Antes da atual equipe que atua hoje no jornal, outras gerações fizeram com que a publicação chegasse aos leitores e, com certeza, novos colaboradores virão para dar continuidade ao trabalho no Jornal do Comércio.

O reconhecimento a um trabalho jornalístico que prioriza a informação de qualidade não chega de uma hora para outra. Não basta obter as informações corretas em um dia. É preciso repetir essa tarefa continuamente, a fim de conquistar credibilidade e a confiança do leitor.

A trajetória de nove décadas aumenta a responsabilidade, mas dá a confiança de que o JC está no caminho certo, sempre buscando informações estratégicas e exclusivas para o mundo dos negócios.

A linha editorial adotada pelos fundadores do jornal, Jenor e Zaida Jarros, em 1933, se mostrou acertada, tanto que resistiu ao longo de todos esses anos, ultrapassando os bons e os maus momentos do desenvolvimento do País.

Nas épocas mais difíceis, retratou sempre a realidade sem perder a perspectiva das imensas potencialidades da economia nacional e do Rio Grande do Sul.

Ao longo de sua trajetória, o JC não poupou esforços em modernizar-se, acompanhando os últimos avanços tecnológicos, atualizando as formas de produção de conteúdo, e proporcionando qualificação a seu corpo funcional.

Sempre atento ao comprometimento com a informação correta e com credibilidade, maior patrimônio do Jornal do Comércio.

A relação de confiança com a comunidade empresarial e de profissionais liberais dos mais diversos segmentos do Rio Grande do Sul está vinculada à independência e isenção com as quais as notícias são tratadas.

Ao longo dos anos, o JC sempre seguiu uma linha editorial com jornalismo independente e sintonizado com os leitores, tratando a notícia com isenção e profundidade.

Nesse aspecto, cabe observar o papel do jornal de economia e negócios do Rio Grande do Sul. O JC traz em suas páginas uma radiografia diária da economia gaúcha, revelando novos investimentos e iniciativas bem-sucedidas de gestão empresarial.

Esse mapeamento da economia do Rio Grande do Sul ocorre tanto de forma imediata, nas edições diárias do impresso e do digital, como também de uma maneira mais aprofundada em projetos especiais, em que o jornal consolida informações estratégicas.

É o caso, por exemplo, da pesquisa Marcas de Quem Decide, que traz um panorama das marcas mais lembradas e preferidas em 75 setores da economia gaúcha. Ou do especial Dia Indústria, publicado hoje no Jornal do Comércio.

Outro exemplo é o Anuário de Investimentos do Rio Grande do Sul, que mapeia aportes no Estado e é fonte de consulta para gestores públicos e privados.

E vem aí o Mapa Econômico do RS, novo projeto do JC, que estreia em junho.