Gigantes da indústria mostram como dados e meio digital melhoram performance

De Hannover, Alemanha



Um pequeno veículo autônomo ou um braço de robô carregando sozinho caixas ou outros objetos eram atrações em feiras internacionais como a de Hannover há poucos anos. Gradativamente, o principal evento internacional de tecnologia industrial se torna uma plataforma de inovação da indústria, apostando forte no uso de dados, automação, conectividade e ferramentas como a Inteligência Artificial.

O resultado é que, agora, ao invés de expor apenas o braço de um robô se movendo, algumas empresas mostram simultaneamente um modelo virtual do objeto físico, e tudo pode ser acompanhado in loco pelo visitante, a parte real e a projeção no computador. É o chamado “gêmeo digital”, reprodução exata que pode ser aplicada para uma peça, sistema ou até mesmo uma indústria.



Além de dados em tempo real, o modelo digital pode ser trabalhado para corrigir erros sem parar a operação, isto é, primeiro encontra-se a solução. Depois ela é aplicada, minimizando prejuízos com a parada e também perda de tempo em tentativas e erros.



É possível ainda, com o gêmeo digital, projetar uma expansão de um fábrica ou mesmo fazer novos projetos, substituindo, em alguns casos, os protótipos físicos. Assim, correções e ajustes são realizados ainda antes de tirar do papel uma iniciativa, para colocá-la em prática da forma mais precisa possível, reduzindo perdas de materiais e gastos de energia, por exemplo.



Máquinas ajudam operadores a entender problemas pontuais



O uso da Inteligência Artificial chega a um ponto em que as máquinas podem ajudar o operador a saber por que ocorreu um determinado problema. Mais do que isso, por IA, é possível se comunicar. No estande da Siemens, por exemplo, um braço de robô parou de transportar caixas. Pelo sistema, foi questionado por quê? Resposta: porque as caixas não estavam no local determinado, deixa para que o operador pudesse repor o item.