Organizador confirma Brasil como candidato a parceiro de Hannover em 2026

De Hannover, Alemanha



Jochen Köckler, CEO da Deutsche Messe AG, empresa organizadora da Feira de Hannover, confirmou nesta segunda-feira (22) o favoritismo do Brasil para ser o país parceiro do evento internacional de tecnologia industrial em 2026. Neste ano, a Noruega ganha destaque com este posto, com participação na solenidade de abertura e uma área nobre e grande para seus expositores.

Em 2025, já está definido que será o Canadá, que inclusive já exibe painéis e faixas na feira deste ano, informando que na próxima edição a inovação da indústria do país da América do Norte estará em destaque em Hannover.



O Brasil pode ser o país-parceiro em 2026, questão colocada já no passado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), representada pelo presidente da Fiergs, Gilberto Petry.



A definição passa pelo envolvimento também do governo federal, pelo caráter institucional da participação. Isso ainda envolveria investimentos, considerando que o metro quadrado da Feira de Hannover tem um custo elevado.



Mas o primeiro passo parece bem encaminhado, isto é, a mobilização empresarial brasileira foi bem recebida pela organização do evento. "Seria muito interessante termos o Brasil como país-parceiro na edição de 2026", afirmou o CEO da Deutsche Messe, durante painel de abertura do Fórum de Investimentos Brasil-Alemanha: Atualizando a Parceria Bilateral, realizado na tarde desta segunda-feira no Centro de Convenções da feira.