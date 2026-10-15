Medicina: histórias que inspiram o cuidado com a vida

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Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 18:37
Hospital and medicine. Doctor at workFreepik/JC
Celebrado em 18 de outubro, o Dia do Médico é uma oportunidade de reconhecer o trabalho dos profissionais que dedicam suas trajetórias ao cuidado com a saúde e à vida. Em um cotidiano marcado por responsabilidades, decisões complexas e desafios constantes, a Medicina exige conhecimento, atualização permanente, sensibilidade e compromisso com cada paciente.