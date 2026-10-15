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CapaDia do MédicoDedicação

Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 18:37

Medicina: histórias que inspiram o cuidado com a vida

Hospital and medicine. Doctor at work

Hospital and medicine. Doctor at work

Freepik/JC
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Celebrado em 18 de outubro, o Dia do Médico é uma oportunidade de reconhecer o trabalho dos profissionais que dedicam suas trajetórias ao cuidado com a saúde e à vida. Em um cotidiano marcado por responsabilidades, decisões complexas e desafios constantes, a Medicina exige conhecimento, atualização permanente, sensibilidade e compromisso com cada paciente.

Para homenagear esses profissionais, o Jornal do Comércio conta a história de dois médicos que representam, entre tantos outros que atuam no Rio Grande do Sul, diferentes experiências e motivações para a escolha da carreira. São trajetórias que revelam os desafios da formação, as transformações da profissão e as razões que mantêm viva a dedicação à Medicina.
Mais do que apresentar percursos profissionais, as histórias mostram o lado humano de uma atividade que acompanha as pessoas em momentos decisivos, da chegada de uma nova vida ao enfrentamento de doenças. Ao conhecer as experiências desses médicos, a proposta é valorizar não apenas o conhecimento técnico, mas também a escuta, o acolhimento e os vínculos que dão sentido ao exercício da profissão.
Conheça a trajetória da ginecologista Márcia
E agora a do médico Felipe Vasconcelos

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