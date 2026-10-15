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CapaDia do MédicoProfissão

Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 18:30

"Gosto da medicina que faz as pessoas felizes", diz a ginecologista Márcia

A ginecologista e obstetra Márcia acompanha famílias em momentos marcantes

A ginecologista e obstetra Márcia acompanha famílias em momentos marcantes

Artur Koch/JC
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Ana Esteves
Para celebrar o Dia do Médico, comemorado em 18 de outubro, o Jornal do Comércio conta histórias de profissionais que escolheram a Medicina e encontraram na profissão muito mais do que uma carreira: uma forma de cuidar de pessoas, acompanhar momentos decisivos e fazer a diferença na vida de cada paciente. São trajetórias que revelam as motivações, os desafios e as emoções de quem dedica a vida a essa missão.
A medicina está presente nos momentos mais felizes da vida e também nos mais difíceis. A ginecologista e obstetra Márcia Pires Barbosa, 55 anos, que atende em seu consultório na Capital e no Hospital Moinhos de Vento, optou pela primeira opção: a de estar onde a vida começa.

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