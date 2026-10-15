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Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 18:34

O médico que atravessou a enchente para salvar pacientes

Felipe Vasconcelos, vice-presidente do Simers, atua há mais de 20 anos em emergências

Felipe Vasconcelos, vice-presidente do Simers, atua há mais de 20 anos em emergências

Artur Koch/JC
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Ana Esteves
O caminho até o Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Canoas, na Região Metropolitana, havia se transformado em um rio. As ruas estavam submersas, moradores se agarravam às grades das casas e aos telhados para escapar da correnteza, enquanto pais improvisavam o transporte dos filhos em caixas-d’água de plástico.

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