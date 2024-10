Softwares com IA melhoram qualidade da imagem de exames no Hospital Moinhos de Vento

O Hospital Moinhos de Vento tem realizado investimentos contínuos para atualizar as ferramentas de tecnologia no Serviço de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. No último ano, foram renovados os equipamentos de Tomografia Computadorizada, proporcionando imagens mais detalhadas com menor dose de radiação ionizante e maior velocidade na aquisição de imagens. Além disso, foi feita a incorporação de softwares de IA que melhoram significativamente o pós-processamento das imagens e, mais recentemente, investimentos de R$ 5,5 milhões na aquisição de três tomógrafos de última geração, além de R$ 2,2 milhões em obras de melhoria de infraestrutura.Um dos projetos em desenvolvimento abrange exames de ressonância magnética em parceria com a Universidade Canadense McMaster, coordenado pela médica radiologista pediátrica do McMaster Children’s Hospital e professora da Universidade McMaster, doutora Nina Stein. A utilização de um software de IA que acelera a aquisição de imagens reduz o tempo que o paciente precisa ficar no equipamento, mantendo a mesma qualidade das imagens. “Investimos também em um sistema de entretenimento ‘Cinema Vision’, óculos de realidade virtual que permite que os pacientes assistam a filmes durante o exame. Esse projeto vai beneficiar especialmente as crianças e os pacientes claustrofóbicos, que poderão realizar os exames sem a necessidade de sedação ou de anestesia. Isso reflete nosso compromisso contínuo em oferecer o que há de mais moderno para garantir diagnósticos rápidos e seguros, sempre priorizando o bem-estar e a experiência dos nossos pacientes”, explica a médica radiologista do Hospital Moinhos de Vento, Alice Schuch.Ferramentas de Inteligência Artificial estão sendo gradualmente desenvolvidas, testadas e integradas no dia a dia da prática médica, com múltiplos objetivos. Médicos clínicos, por exemplo, podem integrar ferramentas no sistema de prontuário que ajudam a monitorar mudanças nos exames de sangue ou de sinais vitais. A médica radiologista Nina Stein salienta que, na Radiologia, ferramentas de IA estão começando a surgir em diversas áreas, desde suporte para agendamento de pacientes, monitoramento do uso de radiação, auxílio e otimização na aquisição de imagens e pós processamento, assim como auxílio em diagnóstico diferencial para os radiologistas e clínicos. “Há ferramentas sendo desenvolvidas para ajudar os médicos a priorizar aqueles exames que necessitam de atenção imediata como por exemplo no caso de um paciente internado que inicialmente estava estável, mas teve mudança brusca de saúde, ou paciente com pneumotórax, que é um problema no peito que necessita, às vezes, de drenagem imediata”, explica.A incorporação das inovações tecnológicas e novos equipamentos usados na Medicina é feita somente depois de rigorosas pesquisas provarem a eficiência das ferramentas no uso do dia a dia e com a aprovação da ANVISA. “Em geral, os pacientes se sentem muito satisfeitos depois de realizarem uma ressonância magnética com metade do tempo de duração de um exame que anteriormente demorava uma hora. No entanto, nem sempre entendem que isso ocorreu por conta do auxílio de uma IA. É importante ressaltar que os recursos de IA estão sendo desenvolvidos para auxiliar na tomada de decisão que será realizada por uma figura humana, seja médico, enfermeiro, ou cientista”, complementa a médica radiologista do Moinhos, Mariane Cibelle Barros.