Santa Casa e Procempa fazem parceria em pesquisa com Inteligência Artificial

A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre firmou no ano passado uma parceria com a Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre (Procempa) para a realização de pesquisas com IA focadas no diagnóstico precoce de câncer de mama. A instituição, que é referência em oncologia, está disponibilizando as imagens que servirão de teste do modelo de IA desenvolvido pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT), dos Estados Unidos, e a e a execução será feita pela Procempa.

O programa de IA do MIT analisa os exames e identifica casos suspeitos de câncer, o que permite que os médicos possam fazer um diagnóstico da doença em fases iniciais. “A ideia é que a IA detecte nas imagens aquilo que o olho humano não vê, sinais que aparecem hoje e que poderiam predizer algo que no futuro vá evoluir para um tumor”, explica Manuela Zereu, oncologista da Santa Casa à frente do estudo, que ainda está em andamento.

O uso de IA pela Santa Casa remonta ao ano de 2019. Na ocasião, a instituição adotou o robô gerenciador de riscos Laura para monitorar 70 leitos hospitalares e detectar precocemente os riscos de infecção generalizada nos pacientes. No ano seguinte, foi adotada uma plataforma de IA para realizar a triagem virtual de casos suspeitos de Covid-19.