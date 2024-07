Cooperativas gaúchas consolidam participação relevante no PIB do RS

Outro ponto de destaque do relatório Expressão do Cooperativismo Gaúcho 2024, divulgado em junho pela Ocergs/Sescoop-RS é o crescimento de 20% nas sobras (parte da receita que supera as despesas, que é dividida entre os associados) que alcançaram R$ 5,11 bilhões em 2023 . Em 2022, foram R$ 4,2 bilhões.

Segundo o dirigente, o resultado positivo relativo aos ingressos de 2023 veio, apesar da estiagem que prejudicou a safra de verão 2022/2023 e das chuvas que marcaram a primavera do ano passado, muito atrelado ao bom desempenho das cooperativas de crédito. "O ano de 2023 foi bastante positivo e estamos trabalhando com muita intensidade para que possamos colocar em prática o projeto que temos de faturar R$ 150 bilhões em cinco anos, apesar de todos os desafios de 2024", afirma o presidente.

Para ele, os números demonstraram real incremento do sistema, mostrando que o modelo econômico social do cooperativismo está crescendo cada vez mais , através da sua profissionalização e da gestão dos seus quadros. "O cooperativismo está num processo de crescimento", completa.

A participação das cooperativas no Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul também se consolidou acima de 10% das riquezas produzidas em solo gaúcho. Conforme levantamento da Ocergs/Sescoop-RS, em 2019 a fatia do PIB relativa ao setor foi de 10,1%; em 2020, foi de 11,1%; em 2021 de 12,2%; em 2022 saltou para 14,1%. O percentual teve uma oscilação no ano passado , quando a participação das cooperativas no PIB ficou em 13,4%.

As cooperativas gaúchas são uma das molas propulsoras da economia do Rio Grande do Sul. Independentemente de circunstâncias e adversidades conjunturais, registram aumento nas suas receitas ano após ano.

Cooperativas de crédito puxaram elevação no faturamento de 2023

O relatório de 2023 demonstrou que entre os setores que mais alavancaram os ingressos está o das cooperativas de crédito que tiveram incremento de 29,3% em faturamento, saltando de R$ 18,3 bilhões em 2022 para R$ 24,2 bilhões, em 2023. Em relação às sobras, o aumento também foi expressivo, chegando a 26%: em 2022 foram contabilizados R$ 2,7 bilhões em sobras, já em 2023 esse montante chegou a R$ 3,5 bilhões.

"Mesmo diante de todo o cenário que temos percebido, as cooperativas de crédito seguem crescendo. Isso se deve ao fato de que operações de crédito são o motor da economia e acabam aquecendo comércio, indústrias, serviços. Então, o crescimento do setor de crédito é uma consequência do crescimento da vida econômica, financeira das próprias pessoas que são associadas das cooperativas", avalia o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port.

O cenário também foi positivo para cooperativas do ramo da saúde, com incremento de 12,6% nos ingressos - em 2023 o faturamento chegou a R$ 9,4 bilhões, ante R$ 8,3 bilhões de 2022. O vice-presidente de Integração e Relações Estaduais da Unimed Federação/RS, Jorge Martines, diz que a solidez financeira e a responsabilidade com o caixa são características da Unimed no RS, e que cada passo dado é pensado, com foco na sustentabilidade do negócio e na prestação de um atendimento de excelência aos mais de 2 milhões de beneficiários. "E a Unimed está com um número de cooperados superior a 16,6 mil médicos, em todo o Estado, e se mantém em crescimento".

Conforme o levantamento da Ocergs/Sescoop-RS, o incremento nos ingressos também foi verificado entre as cooperativas do setor de infraestrutura, com 9,7% de aumento num comparativo entre o valor de 2023, R$ 1,7 bilhão, e 2022 quando foi contabilizado R$ 1,5 bilhão. As sobras também tiveram aumento de 2%, subindo de R$ 169,5 milhões em 2022 para R$ 173,5 milhões em 2023.

Para 2024, o setor concentra esforços em um acesso facilitado a recursos financeiros oriundos do governo federal, para buscar recuperar os prejuízos causados pela tragédia climática que devastou o Estado, em maio, e seguir em rota de crescimento. "Hoje, estamos com boas tratativas com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que está sensibilizada e enxergando que o prejuízo foi muito grande", enfatiza o presidente da Certel e da Federação das Cooperativas de Energia, Telefonia e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul (Fecoergs), Erineo José Hennemann.