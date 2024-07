Cooperativas gaúchas se unem em torno da solidariedade

O Dia Internacional do Cooperativismo teve sua importância redobrada neste ano de 2024, após a enchente que atingiu o Rio Grande do Sul. Mais do que comemorar a data, o foco, desta vez, é destacar as entidades de todo o Brasil e os voluntários que se mobilizaram em apoio ao povo gaúcho no enfrentamento aos impactos da catástrofe climática de maio.

Celebrado em 6 de julho, o Dia C, de Cooperar, deste ano contará com um grande evento de prestação de contas realizado pela Organização das Cooperativas do Rio Grande do Sul (Ocergs) nas dependências da Cooperlíquidos, em Canoas. O local foi convertido em uma grande central de logística e distribuição das doações encaminhadas.

Desde 3 de maio, foram arrecadadas e redirecionadas 950 toneladas de alimentos, 400 toneladas de produtos de limpeza, 40 mil peças de roupas, 20 mil litros de água, além de outros itens.

As doações de cooperativas de outros estados foram canalizadas para a Ocergs, que organizou a logística para receber o material e distribuí-lo. Diferentes ramos do cooperativismo gaúcho foram mobilizados para que a ajuda chegasse na ponta da melhor forma possível.

Apesar do cenário adverso, as cooperativas gaúchas seguem crescendo em ritmo forte, expandindo a cada ano a sua participação no PIB gaúcho. Há, porém, desafios no segundo semestre, que deve ser marcado por um momento de reconstrução e de retomada da economia.