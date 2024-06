Ocergs promove Dia C, do Cooperativismo, com prestação de contas da ajuda pós-enchentes

Uma grande ação solidária mobilizará cooperativas de todo o País no próximo sábado, 6 de julho, em celebração ao Dia Internacional do Cooperativismo. No Rio Grande do Sul, porém, mais do que comemorar, o foco é destacar e agradecer às entidades de todo o Brasil e aos voluntários que se mobilizaram em apoio ao povo gaúcho no enfrentamento aos impactos da catástrofe climática que atingiu o Estado.

Na data, o Dia C terá um grande evento de prestação de contas realizado pela Organização das Cooperativas do Rio Grande do Sul (Ocergs) nas dependências da Cooperlíquidos, em Canoas. O local foi convertido em uma grande central de logística e distribuição das doações encaminhadas.

Desde 3 de maio, foram arrecadadas e redirecionadas 950 toneladas de alimentos, 400 toneladas de produtos de limpeza, 40 mil peças de roupas, 20 mil litros de água, além de outros itens, conforme o presidente do Sistema Ocergs, Darci Pedro Hartmann.

cooperativismo gaúcho As doações de cooperativas de outros estados do Brasil foram canalizadas para a Ocergs, que organizou a logística para receber o material e distribuí-lo. Diferentes ramos doforam mobilizados para que a ajuda chegasse na ponta da melhor forma possível.

diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero Hartmann falou sobre as ações do Dia C durante visita ao Jornal do Comércio na quinta-feira (27), quando esteve acompanado pelo gerente de Relações Institucionais e Sindicais, Tarcísio Minetto, e pela gerente de Comunicação e Marketing, Simone Zanatta. Os dirigentes da Ocergs foram recebidos pelo

Na oportunidade, também foi apresentada a versão impressa do relatório Expressão do Cooperativismo Gaúcho 2024, que detalha os principais dados e indicadores de todos os sete ramos do cooperativismo ao longo do ano passado. Apesar do cenário adverso, as cooperativas gaúchas seguem crescendo em ritmo forte, expandindo a cada ano a sua participação no PIB gaúcho.

O presidente da Ocergs ainda comentou os principais desafios do cooperativismo no segundo semestre, que deve ser marcado por um momento de reconstrução do Estado e retomada da economia, após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio.