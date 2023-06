Faturamento das cooperativas quase triplica em uma década

Karen Viscardi, especial para o JC

O faturamento das cooperativas gaúchas quase triplicou em uma década, passando de R$ 28,2 bilhões em 2013 para R$ 81,9 bilhões em 2022. Apenas em 2022, a expansão foi de 15% na comparação ao exercício anterior. Enquanto o sistema associativo se manteve sempre em evolução, o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul foi uma gangorra. Em 2022, o tombo foi de 5,2%. E em 10 anos, cresceu em cinco anos alternados e caiu em outros cinco.

Os resultados dos ingressos das cooperativas demonstram a grande capacidade do sistema em gerar riquezas nos sete ramos de atuação: Trabalho e Produção de Bens e Serviços, Agropecuário, Crédito, Saúde, Infraestrutura, Transporte e Consumo. "Todos os setores do cooperativismo cresceram, o cooperativismo mostrou resiliência e avanço", destaca o presidente do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul (Sistema Ocergs/Sescoop-RS), Darci Pedro Hartmann.

O avanço também foi significativo nas sobras, que alcançaram R$ 4,3 bilhões, 19,2% acima do distribuído em 2021. As cooperativas elevaram o patrimônio líquido para R$ 28,1 bilhões em 2022, alta de 16,2%. Os ativos, que chegaram a R$ 149,6 bilhões, foram 20,1% superiores ao ano anterior. "Em alguns segmentos, as oportunidades e o mercado foram mais favoráveis e estes tiveram oportunidade maior de expansão", afirma o dirigente.

O segmento que mais se destaca em número de associados foi Crédito (74,5% do total). Em empregados, o Agropecuário (54,3%) lidera, setor, aliás, considerado o mais forte do cooperativismo do Estado, com R$ 52 bilhões em faturamento. Em patrimônio líquido, a liderança se inverte e o Crédito volta a assumir o primeiro lugar em 2022, com R$ 15 bilhões, valor 24,6% superior na comparação a 2021.

Se considerarmos um recorte de cinco anos do cooperativismo gaúcho, de 2017 a 2022, o número de associados passou de 2,8 milhões para 3,5 milhões, de empregados foi de 61,8 mil para 76,5 mil. As cooperativas, por outro lado, se concentraram para se fortalecer. Em 2017, eram 426 cooperativas, com receitas de R$ 43 bilhões e sobras de R$ 1,8 bilhão. Em 2022, o RS contava com 371 cooperativas, com ingressos de 81,9 bilhões e R$ 4,3 bilhões de sobras. Mas não adianta mercado favorável se a cooperativa e se o ramo não mostrarem competitividade e competência para poder crescer com sustentabilidade.

"A profissionalização e a capacidade de gestão do sistema associativo, e isso ressalto muito, têm ajudado as cooperativas a aproveitarem todas as oportunidades de crescimento", destaca o presidente do Sistema Ocergs, inclusive com incorporações de outras redes e intercooperação.

E, se depender das metas do Plano Gaúcho de Desenvolvimento para o cooperativismo (RSCOOP150), lançado em 2022 pelo Sistema Ocergs, as cooperativas vão continuar a prosperar em ritmo acelerado. A meta é atingir R$ 150 bilhões de faturamento em cinco anos, chegar a 4 milhões de associados, alcançar 100 mil postos de trabalho gerados pelo sistema e distribuir R$ 7,5 bilhões em sobras líquidas anuais para as cooperativas.