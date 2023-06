Cooperativas de crédito atingem 5,4% da população

O cooperativismo de crédito no Brasil mantém ritmo de crescimento acima da média dos bancos tradicionais e demais segmentos financeiros do País, com aumento na cobertura dos municípios atendidos e em número de associados, que tem sido puxado pelo agronegócio e especialmente pelas pessoas jurídicas (PJs), que já representam 15%. Os cooperados somam 13,6 milhões, ou 5,4% da população brasileira, segundo o último relatório do Banco Central (BC) "Panorama do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo", publicado com dados referentes a 2021.

Das 818 cooperativas de crédito singulares cadastradas no sistema do BC em maio deste ano, 91 estavam localizadas no Rio Grande do Sul, o que representa pouco mais de 11% de participação do Estado, segundo levantamento do Jornal do Comércio com base nos dados do BC. O RS é o segundo com mais instituições da região Sul, atrás de Santa Catarina, que possui 97 cooperativas singulares instaladas no estado.

Além disso, o cooperativismo de crédito cobre 95% dos municípios do Sul do Brasil, região que lidera em concentração de unidades de atendimento na federação. Por outro lado, a quantidade total de cooperativas singulares vem caindo. Em 2017, eram 967 e, atualmente, são 818 cooperativas singulares.

O Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob) foi o sistema que registrou a maior redução de quantidade de cooperativas, passando de 371 singulares para 352, mostra o relatório do BC em 2021. O principal motivo para a redução foram as incorporações, seguidas pelas dissoluções de sociedades, aponta o relatório.

Mesmo assim, o Sicoob segue como o sistema com maior número de cooperativas singulares (352), seguido por sistemas independentes (221), Sicredi (108), Cresol (70) e Unicred (34), mostram dados da Unicad, referente a 2021.

Em dezembro de 2021, o cooperativismo de crédito estava presente com pelo menos uma sede ou unidade de atendimento em 2.907 municípios no País, o que corresponde a 52,2% do total de cidades. Ou seja, apesar da redução na quantidade de cooperativas, todas as regiões do País foram beneficiadas por novas unidades em municípios antes não atendidos. O número de municípios em que a cooperativa de crédito é a única alternativa presencial também cresceu, apontou o Banco Central.

Outro dado importante do relatório do BC é que o Sistema Nacional de Cooperativas de Crédito (SNCC) mantém um crescimento bem acima da média do sistema financeiro tradicional (SFN).

Os ativos totais do SNCC atingiram R$ 459 bilhões em dezembro de 2021, com taxa de crescimento superior ao do SFN (23,5% ao ano no SNCC e 7% no SFN). O estoque de captações do SNCC também aumentou a taxas significativamente maiores que o SFN, totalizando

R$ 359 bilhões (23,7% ao ano no SNCC e 6,6% no SFN).

Em dezembro de 2021, a carteira de crédito ativa do SNCC chegou a R$315 bilhões e se manteve como o segmento do SFN com maior expansão de crédito (35,9% no ano).

"O crédito rural a pessoas físicas (PFs) e o capital de giro impulsionaram o crescimento do crédito no SNCC, refletindo o desempenho do agronegócio na economia e o foco de atuação do SNCC", aponta o relatório.

Neste Dia do Cooperativismo, o Jornal do Comércio conversou com as instituições de crédito cooperativas mais representativas do País para entender como o Rio Grande do Sul está inserido em suas estratégias de crescimento.