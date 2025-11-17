Piccadilly terá novo centro de distribuição em Sapucaia do Sul

Friozem o local se prepara para receber um centro de distribuição (CD) da fabricante de calçados Piccadilly, conforme o sócio e diretor-presidente do condomínio logístico, Vilmar Lourenço, informou à reportagem. Em frente à recém-inaugurada, no Ecoparque Lourenço&Souza, um canteiro de obras é ocupado por trabalhadores. Com a terraplanagem já realizada e com algumas colunas já erguidas,, conforme o sócio e diretor-presidente do condomínio logístico, Vilmar Lourenço, informou à reportagem.

A área a ser ocupada é de 12,5 mil metros quadrados e pode ser que as operações iniciem no local ainda em 2026. Com a novidade, a empresa estará situada próxima ao principal polo de fabricação de calçados no Rio Grande do Sul, o Vale do Sinos, embora não possua plantas industriais na região. Além disso, ficará a 20 quilômetros de distância de Porto Alegre e a alguns metros da rodovia BR-116.

O CD de Sapucaia do Sul deverá substituir algum dos outros dois centros de distribuição da marca no Estado, embora a Piccadilly tenha optado por não divulgar qual deles será transferido para o Vale do Sinos.

Atualmente, a empresa tem a logística concentrada no Vale do Paranhana, com um CD em Rolante inaugurado em 2023, onde também há uma unidade fabril, e outro CD em Igrejinha.

Procurada, a assessoria de imprensa da empresa optou por não se posicionar sobre o tema. "Como se trata de um projeto ainda em andamento, a Piccadilly não disponibilizará informações adicionais por enquanto", afirmou o comunicado enviado à reportagem.

Ficha técnica

Investimento: não informado

Estágio: em execução

Empresa: Piccadilly

Cidade: Sapucaia do Sul

Área: Serviços