Cooperativa de SC investe R$ 210 milhões e amplia produção de frango em Tapejara

Região Nordeste do Estado desembolsados R$ 210 milhões no projeto de modernização e ampliação do abate e processamento de aves, que representa a maior parte dos R$ 235 milhões aportados pela cooperativa em suas operações no Rio Grande do Sul neste ano, além de outros R$ 90 milhões já anunciados para uma nova fábrica de rações em Erechim, no Norte gaúcho. A cooperativa catarinense Aurora Coop inaugura nesta terça-feira, 18 de novembro, a planta industrial renovada para a produção de frangos na localidade de São Silvestre, município de Tapejara, na. Ao todo, foram

A ampliação da unidade em Tapejara representará também a entrada da Aurora Coop, com sua produção gaúcha, no mercado do frango griller – abatido mais jovem e mais leve, entre 900 gramas e 1,1 kg, e vendido inteiro e embalado.

"O investimento na produção de frango griller é um marco estratégico para a Aurora Coop. Amplia o nosso portfólio, reforça a competitividade e fortalece a marca nos principais mercados internacionais. Passamos a atuar com protagonismo em um segmento de alta demanda, consolidando a Aurora Coop entre os grandes exportadores brasileiros de frango e reafirmando nosso compromisso com a inovação, expansão e presença global", diz o presidente da cooperativa, Neivor Canton.

A capacidade de abate será incrementada em 80%, passando a 10 mil aves abatidas por hora e 1,5 milhão por mês, com operação de segunda a sexta-feira. A partir de 2027, é prevista a implementação de dois turnos de abate. A matéria-prima será fornecida por produtores do sistema Aurora Coop na própria região de Tapejara. A projeção da cooperativa é garantir 85% da produção com frango griller e 15% com cortes temperados. E há perspectiva de criação de novos produtos.

Produção ampliada para exportação de aves

Antes da obra, a unidade no Nordeste do RS tinha produção exclusiva para o mercado interno. Agora, Tapejara entrará no circuito de exportações da Aurora Coop, com certificação Hallal, que possibilita a entrada no Oriente Médio.

O faturamento previsto da unidade subirá para R$ 238 milhões por ano com um turno de operação (média mensal de R$ 19,8 milhões). A unidade incrementará cerca de 1% o faturamento bruto global da Aurora Coop. Com os investimentos na unidade e a consequente ampliação da produção, a geração anual de ICMS beneficiará a região de Tapejara com R$ 2,95 milhões ao ano decorrentes de volumes destinados ao mercado interno.

A inauguração oficial acontece na tarde desta terça-feira, e a capacidade plena de produção já será atingida neste mês, no entanto, haverá um crescimento gradual de abates nos próximos três meses.

A produção no Frigorífico Aurora Tapejara I havia sido suspensa ainda em agosto de 2023, para o inicio das obras, com os 532 trabalhadores remanejados para outras unidades da cooperativa. Agora, a estrutura passa a contar com 18,5 mil metros quadrados, uma ampliação de 5,3 mil metros quadrados.

Estão previstos 520 empregos diretos na planta industrial renovada. Com o segundo turno a ser implementado em 2027, é prevista a ampliação para até 980 funcionários. Estima-se que, na região, para cada emprego direto gerado pela indústria, outros três indiretos são fomentados, chegando a 1,5 mil trabalhadores.

Além dos processos industriais para abate e processamento de aves, o investimento incluiu R$ 60 milhões na construção de uma nova estação de captação de água e emissários de efluentes. Foram R$ 52 milhões destinados à aquisição de máquinas e equipamentos novos, com a produção tendo alto nível de automação e robotização. Todo o processo, por exemplo, é monitorado com apontamento automático de frangos, possibilitando o controle da linha de produção sem perdas. Outros R$ 98 milhões na estruturação da planta industrial.

Nova fábrica de rações em Erechim



Entre os aportes no Rio Grande do Sul neste ano, o presidente da Aurora Coop, Neivor Canton, acrescenta outros R$ 25 milhões desembolsados em melhorias dos sistemas de refrigeração nas unidades de processamento de aves em Tapejara e também em Erechim.

A cooperativa atua no Estado também com a produção de suínos, nas unidades de Erechim e Sarandi. E há ainda a produção de rações, que abastecem os produtores gaúchos associados, em Tapejara e Erechim. É neste braço das operações que está direcionado o próximo grande investimento da cooperativa em solo gaúcho.

Foi anunciado neste ano o investimento de R$ 90 milhões para uma nova fábrica de rações em Erechim, que substituirá a atual. O projeto encontra-se em fase de licenciamento.

A Aurora Coop é hoje o terceiro maior grupo agroindustrial brasileiro na área da proteína animal. A entrada no Estado aconteceu a partir de Sarandi, como uma forma de socorro a quatro cooperativas locais. Em Erechim, por exemplo, os catarinenses sucederam à Cotrel, e, em Tapejara, as plantas hoje operadas pela Aurora Coop foram adquiridas da Agrodanieli.

"Chegamos ao Estado como um socorro àqueles produtores, mas com o passar do tempo, passamos a garantir a evolução da cadeia produtiva que hoje está estabelecida. É uma relação de ganha-ganha com os produtores gaúchos", garante Canton.

Atualmente, são 8 mil pessoas empregadas e 3 mil produtores associados à Aurora Coop no Rio Grande do Sul.

Ficha técnica



Investimento: R$ 325 milhões

Estágio: Concluído (R$ 235 milhões), Anunciado (R$ 90 milhões)

Empresa: Aurora Coop

Cidades: Tapejara e Erechim

Área: Industria